. Черкасов прилюдно высмеял желание Бухынбалтэ стать ведущей проекта

Вадим Карасев

Вновь прибыв на Поляну, ведущий Андрей Черкасов решил подробно рассказать о новых правилах телестройке самим участникам и зрителям заодно. Параллельно с этим он стремительно уничтожил мечту Кристины Бухынбалтэ. Она желала стать ведущей этого телешоу.Сам нынешний ведущий около десяти лет был вынужден строить любовь на глазах у всей страны. Он получил данную должность с большим трудом, благодаря упорной работе. И теперь, стоило только уйти в отпуск, как Дубровский совместно с Кристиной Бухынбалтэ неожиданно решили, что сумеют его с данной должности аккуратно подвинуть.В одном из эфиров Черкасов открыто сообщил Крис, что сейчас на проекте есть активные и общительные девушки, которые умеют вести себя под камерами. И они определенно могут вызвать недовольство у Кристины, обратив на себя внимание Ивана Барзикова.Осталось лишь дождаться, когда теперь же мечты Влада Дубровского пропустят через призму здравого восприятия. Интересно, кто это сделает?