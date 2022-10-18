. Черкасов прилюдно высмеял желание Бухынбалтэ стать ведущей проекта
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Черкасов прилюдно высмеял желание Бухынбалтэ стать ведущей проекта

Черкасов прилюдно высмеял желание Бухынбалтэ стать ведущей проекта
Как оказалось, ведущий Дом-2 Андрей Черкасов после возвращения из отпуска решил не только объяснить обновлённые правила проекта, но и окончательно развеять желание Кристины Бухынбалтэ стать ведущей.
 Вновь прибыв на Поляну, ведущий Андрей Черкасов решил подробно рассказать о новых правилах телестройке самим участникам и зрителям заодно. Параллельно с этим он стремительно уничтожил мечту Кристины Бухынбалтэ. Она желала стать ведущей этого телешоу.

Сам нынешний ведущий около десяти лет был вынужден строить любовь на глазах у всей страны. Он получил данную должность с большим трудом, благодаря упорной работе. И теперь, стоило только уйти в отпуск, как Дубровский совместно с Кристиной Бухынбалтэ неожиданно решили, что сумеют его с данной должности аккуратно подвинуть.

В одном из эфиров Черкасов открыто сообщил Крис, что сейчас на проекте есть активные и общительные девушки, которые умеют вести себя под камерами. И они определенно могут вызвать недовольство у Кристины, обратив на себя внимание Ивана Барзикова.

Осталось лишь дождаться, когда теперь же мечты Влада Дубровского пропустят через призму здравого восприятия. Интересно, кто это сделает?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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