. Даша Жукова и Ставрос Ниархос впервые за долгое время вышли в свет

Вадим Карасев

Даша Жукова и ее муж Ставрос Ниархос редкие гости светских мероприятий, но ради Стеллы Маккартни пара сделала исключение и вышла в свет. Супруги появились на вечеринке в честь запуска бьюти-линии дизайнера Stella Skincare — это веганская косметика, которая производится из натуральных ингредиентов и не тестируется на животных.

Кроме них на мероприятие, прошедшее в Нью-Йорке, были приглашены и другие знаменитости: поздравить подругу с запуском линии средств по уходу за кожей приехала Мадонна, чей эпатажный образ обсуждают в соцсетях. Также на вечеринке присутствовали Анна Винтур, музыкант Джон Батист, модель Карен Элсон, бывшая жена миллиардера Руперта Мердока Венди и другие.

Совместные фото с Маккартни Жукова выложила у себя в сторис, хотя в последние месяцы почти не обновляет свой инстаграм*. Жукова и Ниархос поженились осенью 2019 года, спустя два года родился их сын Филипп. У Даши также двое детей от миллиардера Романа Абрамовича — сын Аарон и дочь Лея.





Карен Элсон, Стелла Маккартни и Даша Жукова





Рашид Джонсон с женой Шири Ховсепиан, Даша Жукова и Ставрос Ниархос





Стелла Маккартни и Мадонна









Джон Батист, Стелла Маккартни, Мадонна и Рашид Джонсон





Стелла Маккартни, Анна Винтур и Венди Мердок

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Маргарита Дорошевич