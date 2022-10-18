. Даша Жукова и Ставрос Ниархос впервые за долгое время вышли в свет
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Даша Жукова и Ставрос Ниархос впервые за долгое время вышли в свет

Даша Жукова и Ставрос Ниархос впервые за долгое время вышли в свет

Даша Жукова и ее муж Ставрос Ниархос редкие гости светских мероприятий, но ради Стеллы Маккартни пара сделала исключение и вышла в свет. Супруги появились на вечеринке в честь запуска бьюти-линии дизайнера Stella Skincare — это веганская косметика, которая производится из натуральных ингредиентов и не тестируется на животных.

Кроме них на мероприятие, прошедшее в Нью-Йорке, были приглашены и другие знаменитости: поздравить подругу с запуском линии средств по уходу за кожей приехала Мадонна, чей эпатажный образ обсуждают в соцсетях. Также на вечеринке присутствовали Анна Винтур, музыкант Джон Батист, модель Карен Элсон, бывшая жена миллиардера Руперта Мердока Венди и другие.  

Совместные фото с Маккартни Жукова выложила у себя в сторис, хотя в последние месяцы почти не обновляет свой инстаграм*. Жукова и Ниархос поженились осенью 2019 года, спустя два года родился их сын Филипп. У Даши также двое детей от миллиардера Романа Абрамовича — сын Аарон и дочь Лея.


Карен Элсон, Стелла Маккартни и Даша Жукова


Рашид Джонсон с женой Шири Ховсепиан, Даша Жукова и Ставрос Ниархос


Стелла Маккартни и Мадонна



Джон Батист, Стелла Маккартни, Мадонна и Рашид Джонсон


Стелла Маккартни, Анна Винтур и Венди Мердок

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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