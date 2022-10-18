. Дмитрий Хрусталев возглавил рейтинг самых желаемых звезд на корпоративах

Ведущий Дмитрий Хрусталев неожиданно стала самым желанным гостем. Некогда популярные артисты стали вдруг аутсайдерами, а вперед вырвались другие. Известный организатор концертов Табриз Шахиди опубликовал рейтинг звезд, которые в данный момент времени очень востребованы на корпоративах.Пятое место занял Александр Ревва. Несмотря на скандальную историю про побег в Испанию, шоумен смог реабилитироваться в глазах общественности. На четвертой строчке — Екатерина Скулкина. Бронза досталась Тимуру Родригезу, серебро — Николаю Баскову. А возглавил рейтинг Дмитрий Хрусталев. В десятку также вошли Михаил Галустян, Екатерина Варнава, Дмитрий Губерниев и Азамат Масагалиев. Дмитрий Нагиев, некогда возглавлявший подобный рейтинг, оказался лишь на 14-м месте. А Филиппа Киркорова и Ивана Урганта в списке и вовсе не оказалось.