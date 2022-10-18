. Дмитрий Хрусталев возглавил рейтинг самых желаемых звезд на корпоративах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дмитрий Хрусталев возглавил рейтинг самых желаемых звезд на корпоративах

Дмитрий Хрусталев возглавил рейтинг самых желаемых звезд на корпоративах

Дмитрий Хрусталев возглавил рейтинг самых желаемых звезд на корпоративах
Ведущий Дмитрий Хрусталев неожиданно стала самым желанным гостем. Некогда популярные артисты стали вдруг аутсайдерами, а вперед вырвались другие. Известный организатор концертов Табриз Шахиди опубликовал рейтинг звезд, которые в данный момент времени очень востребованы на корпоративах.
Пятое место занял Александр Ревва. Несмотря на скандальную историю про побег в Испанию, шоумен смог реабилитироваться в глазах общественности. На четвертой строчке — Екатерина Скулкина. Бронза досталась Тимуру Родригезу, серебро — Николаю Баскову. А возглавил рейтинг Дмитрий Хрусталев. В десятку также вошли Михаил Галустян, Екатерина Варнава, Дмитрий Губерниев и Азамат Масагалиев. Дмитрий Нагиев, некогда возглавлявший подобный рейтинг, оказался лишь на 14-м месте. А Филиппа Киркорова и Ивана Урганта в списке и вовсе не оказалось.
# Шоу-бизнес Хрусталев Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

ИРИ назвал победителей конкурса национального контента
ИРИ назвал победителей конкурса национального контента
Эти 8 игр удалят из подписки Game Pass в конце октября
Эти 8 игр удалят из подписки Game Pass в конце октября
Кому больше всех не везет в жизни: какие женщины по знаку зодиака самые несчастные
Кому больше всех не везет в жизни: какие женщины по знаку зодиака
Наталья Подольская разбила лицо об лед
Наталья Подольская разбила лицо об лед
Алла Пугачева оставит солидное наследство своему внуку
Алла Пугачева оставит солидное наследство своему внуку
Никита Пресняков уже начал распродавать недвижимость
Никита Пресняков уже начал распродавать недвижимость
Дмитрий Хрусталев возглавил рейтинг самых желаемых звезд на корпоративах
Дмитрий Хрусталев возглавил рейтинг самых желаемых звезд на
Названа вакансия в регионах с зарплатой в 240 тысяч рублей
Названа вакансия в регионах с зарплатой в 240 тысяч рублей
Как сделать выразительнее губы и какую помаду выбрать по знаку зодиака
Как сделать выразительнее губы и какую помаду выбрать по знаку зодиака
Игроки обнаружили стартовый экран Starfield в старом видео по игре
Игроки обнаружили стартовый экран Starfield в старом видео по игре
Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от коронавируса
Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от коронавируса
В Минцифры ответили на вопрос о блокировке YouTube в России
В Минцифры ответили на вопрос о блокировке YouTube в России

Топ на сегодня

Захарова ответила на заявление Борреля о проведении расследования против Ирана
Захарова ответила на заявление Борреля о проведении расследования
Региональные войска приступили к выполнению задач по защите Союзного государства
Региональные войска приступили к выполнению задач по защите Союзного
Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю
Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому
В Госдуме прокомментировали завершение мобилизации в Москве
В Госдуме прокомментировали завершение мобилизации в Москве
"Предатель пробила дно": украинцы добились отмены тура Ани Лорак и пригрозили лишить ее всех званий
"Предатель пробила дно": украинцы добились отмены тура Ани

Еще по теме

Дмитрий Хрусталев просит, чтобы Екатерина Варнава родила ему ребенка
Кремль не видел рейтинг влиятельных людей Forbes, который возглавил Путин
Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes
Дмитрий Хрусталёв выступил на легендарном шоу Цирка Дю Солей