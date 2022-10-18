. Endling — Extinction is Forever получит версию для Xbox Series X | S в начале ноября
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Endling — Extinction is Forever получит версию для Xbox Series X | S в начале ноября

Endling — Extinction is Forever получит версию для Xbox Series X | S в начале ноября


Вышедшая несколько месяцев назад на Xbox One игра Endling — Extinction is Forever скоро получит оптимизацию до Xbox Series X | S. Обновление будет распространяться бесплатно, о чем сообщили разработчики. Заявлено, что в версии Endling — Extinction is Forever для Xbox Series X игроков ждет разрешение 4K при 60 FPS. На Xbox Series S игра получит разрешение 4K при 30 FPS. Обновление выйдет уже 3 ноября.


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Кроме анонса версий Endling — Extinction is Forever для консолей нового поколения, разработчики объявили также о планах выпустить проект на мобильных устройствах.

После релиза Endling — Extinction is Forever на Xbox One, Playstation 4, Switch и PC игра была неплохо встречена критиками и игроками. У Endling — Extinction is Forever на Opencritic оценка в 80 баллов при почти 50 рецензиях. Игра рассказывает эмоциональную историю приключения лисы.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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