. Endling — Extinction is Forever получит версию для Xbox Series X | S в начале ноября

Вадим Карасев





Вышедшая несколько месяцев назад на Xbox One игра Endling — Extinction is Forever скоро получит оптимизацию до Xbox Series X | S. Обновление будет распространяться бесплатно, о чем сообщили разработчики. Заявлено, что в версии Endling — Extinction is Forever для Xbox Series X игроков ждет разрешение 4K при 60 FPS. На Xbox Series S игра получит разрешение 4K при 30 FPS. Обновление выйдет уже 3 ноября.

Кроме анонса версий Endling — Extinction is Forever для консолей нового поколения, разработчики объявили также о планах выпустить проект на мобильных устройствах.

После релиза Endling — Extinction is Forever на Xbox One, Playstation 4, Switch и PC игра была неплохо встречена критиками и игроками. У Endling — Extinction is Forever на Opencritic оценка в 80 баллов при почти 50 рецензиях. Игра рассказывает эмоциональную историю приключения лисы.