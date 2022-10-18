. ЕР поможет с трудоустройством женам мобилизованных и военных
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ЕР поможет с трудоустройством женам мобилизованных и военных

ЕР поможет с трудоустройством женам мобилизованных и военных

Партия запускает проект «Моя карьера с "Единой Россией", в котором отдельное внимание уделят защите трудовых прав и карьерному росту жен мобилизованных и военнослужащих.

Об этом сообщил координатор направления "Хорошая работа – достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев на ВКС, где подводились первые итоги проекта. Координацией работы по вопросам женского трудоустройства займётся депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.


Участницами проекта станут жёны мобилизованных и других категорий военнослужащих, сотрудников, которые несут службу в органах МВД, федеральной противопожарной службе, учреждениях органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, войсках нацгвардии, ветеранов военных действий.

«7 октября президентом был подписан и вступил в силу закон, принятый по инициативе "Единой России". Он бронирует рабочее место за мобилизованными и ушедшими добровольно на СВО. В этом же законе содержится норма, по которой супруги таких военнослужащих, если они воспитывают ребёнка до 17 лет, не могут быть направлены в командировки, привлечены к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни без письменного согласия. При сокращении штата на производстве за данными супругами закрепляется первоочередное право, чтобы они остались на работе. Наша с вами задача – добиться того, чтобы нормы закона неукоснительно исполнялись. И новые трудовые права, которые появились у женщин, не нарушались», – сказал Исаев.

Как подчеркнула Татьяна Дьяконова, цель проекта – обеспечить четкую работу федеральных механизмов, которые помогают женщинам получать профессиональную поддержку перед повышением квалификации.

"Трудоустройство мамы с ребёнком - это не то же самое, что трудоустройство безработного, студента или инвалида. Нужно предусмотреть возможность оставить ребёнка на время прохождения переподготовки. Эти категории женщин должны получить дополнительную возможность, чтобы справляться с трудностями", - отметила Дьяконова.

Партийный проект «Моя карьера с "Единой Россией" начал работу 1 сентября в пяти пилотных регионах – Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии. 

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По материалам: uposters.ru

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