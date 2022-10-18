. Euractiv: ЕС хочет поссориться с Китаем

Вадим Карасев

Европейский союз готов ужесточить позицию относительно Китая и начать рассматривать страну в качестве конкурента. О планах ЕС пишет интернет-издание Euractiv, ссылаясь на неофициальный документ, направленный главам МИД стран-членов организации.

Согласно информации, предоставленной Euractiv, письмо разослала дипломатическая служба Евросоюза. В нем отмечается, что КНР становится все более серьезным конкурентом не только для Европы, но и для США с союзниками. Авторы документа считают, что текущая геополитическая ситуация и прогнозируемые вызовы только увеличат противоречия между политическими шагами и позициями Китая и ЕС.

Источники из европейских дипломатических кругов заявили в беседе с Euractiv, что ужесточение внешней политики Евросоюза приведет к значительным изменениям в отношениях между Пекином и Брюсселем. Иными словами, из "партнера" Китай фактически станет "соперником" Европы.

"Мы были немного больше ориентированы на партнерство, теперь нам следует больше сосредоточиться на соперничестве", — подчеркнул собеседник.

В документе называется всего несколько областей, в которых государства-члены ЕС и Китай могут продолжить сотрудничество в ограниченном формате. Так, в письме упоминается здравоохранение, гуманитарная помощь, продовольственная безопасность, снижение риска катаклизмов и изменение климата.

Ранее администрация Байдена объявила ограничения на продажу ряда высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Белый дом полагает, что Москва и Пекин могут применить эти технологии для того, чтобы следить за людьми, идентифицировать лица на видео и фото, а также использовать в военных целях.