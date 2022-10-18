. Euractiv: ЕС хочет поссориться с Китаем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Euractiv: ЕС хочет поссориться с Китаем

Euractiv: ЕС хочет поссориться с Китаем

Европейский союз готов ужесточить позицию относительно Китая и начать рассматривать страну в качестве конкурента. О планах ЕС пишет интернет-издание Euractiv, ссылаясь на неофициальный документ, направленный главам МИД стран-членов организации.

Согласно информации, предоставленной Euractiv, письмо разослала дипломатическая служба Евросоюза. В нем отмечается, что КНР становится все более серьезным конкурентом не только для Европы, но и для США с союзниками. Авторы документа считают, что текущая геополитическая ситуация и прогнозируемые вызовы только увеличат противоречия между политическими шагами и позициями Китая и ЕС.


Источники из европейских дипломатических кругов заявили в беседе с Euractiv, что ужесточение внешней политики Евросоюза приведет к значительным изменениям в отношениях между Пекином и Брюсселем. Иными словами, из "партнера" Китай фактически станет "соперником" Европы.

"Мы были немного больше ориентированы на партнерство, теперь нам следует больше сосредоточиться на соперничестве", — подчеркнул собеседник.

В документе называется всего несколько областей, в которых государства-члены ЕС и Китай могут продолжить сотрудничество в ограниченном формате. Так, в письме упоминается здравоохранение, гуманитарная помощь, продовольственная безопасность, снижение риска катаклизмов и изменение климата.

Ранее администрация Байдена объявила ограничения на продажу ряда высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Белый дом полагает, что Москва и Пекин могут применить эти технологии для того, чтобы следить за людьми, идентифицировать лица на видео и фото, а также использовать в военных целях.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Euractiv: ЕС хочет поссориться с Китаем
Euractiv: ЕС хочет поссориться с Китаем
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Лошади, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Лошади, чтобы обрести
Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ
Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и День работников кредитных союзов отмечают в России
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и
Стало известно о выводах немецких следователей по авариям на «Северных потоках»
Стало известно о выводах немецких следователей по авариям на
Когда у тебя золотые руки и ты можешь сделать все, что угодно
Когда у тебя золотые руки и ты можешь сделать все, что угодно
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
Больницы Башкортостана получили новые анестезиологические комплексы МАИА-01
Больницы Башкортостана получили новые анестезиологические комплексы
Журналистка пожаловалась на потерю работы и угрозы после фильма о Донбассе
Журналистка пожаловалась на потерю работы и угрозы после фильма о
В российских регионах сохранят льготные тарифы на электроэнергию
В российских регионах сохранят льготные тарифы на электроэнергию
Политолог прокомментировал слова Маска об опасности потери Россией Крыма
Политолог прокомментировал слова Маска об опасности потери Россией
Жена показала, как сейчас живет больной Брюс Уиллис (6 фото + видео)
Жена показала, как сейчас живет больной Брюс Уиллис (6 фото + видео)

Топ на сегодня

ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской
Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в мобилизации
Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в
Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России
Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России
Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ
Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ
Попкорн Шура, покинувший шоу «Маска. Танцы»: «Все испортило ужасное и безответственное отношение одного артиста»
Попкорн Шура, покинувший шоу «Маска. Танцы»: «Все испортило ужасное и

Еще по теме

СМИ сообщили, что CША вывозят ядерные бомбы из Турции в Румынию
СМИ: обещание Юнкера о бесплатном интернете для Евросоюза нереально
СМИ: Польше и Балтии не удалось убедить ЕС в ужесточении санкций против РФ
Пентагон и Госдеп отказались комментировать вывоз ядерных ракет из Турции