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Европа предложила Украине совместно закупать газ

Европа предложила Украине совместно закупать газЕврокомиссия предложила Украине совместно закупать газ

Еврокомиссия (ЕК) предлагает Украине присоединиться к общеевропейскому механизму закупки газа, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе, ее слова приводит ТАСС.

«Мы предлагаем им возможность присоединиться к нам для закупки альтернативных поставок газа на предстоящую зиму через совместный механизм», — сказала она.

Европейские страны договорились не только о совместных закупках топлива, но и об ограничении цен на бирже TTF, а также о принятии усилий по снижению спроса на газ. Странам ЕС предлагается сообщать о намерениях приобрести партию газа в объеме более 0,5 миллиарда кубометров, чтобы оценить, «достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности».

Также ЕК предложила обязать страны ЕС делиться газом друг с другом при чрезвычайной ситуации. «Это позволит любому государству, столкнувшемуся с чрезвычайной ситуацией, получить газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию», — пояснили в Еврокомиссии.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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