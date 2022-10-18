. Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре
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Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре

Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре
55-летний певец Филипп Киркоров приобрел новые возможности. Артист уверяет, что является верующим человеком и регулярно ходит в церковь. Однако это не мешает звезде эстрады то и дело прибегать к мистическим амулетам и развивать в себе паранормальные способности, доставшиеся его семье от известной прорицательницы Ванги. Как известно, болгарская целительница при жизни близко общалась с отцом поп-короля и сделала немало предсказаний о судьбе Бедроса и Филиппа Киркоровых. Однако ясновидящая наградила звездную семью не только возможностью узнать их будущее, но и особым даром. Артист рассказал, что сильнее всего этот талант проявляется у его отца, который руками может снимать боль.
«Вот он лечит, например. У него от рук исходит тепло, он может подержать там на голове, у вас пройдет голова сразу», — утверждает исполнитель. Но проявляются способности и у Филиппа, что подтверждают его коллеги и друзья. Так, Дмитрий Колдун рассказал, что однажды поп-король сделал предсказание о его победе на «Фабрике звезд», и все сбылось в точности. А еще Киркоров якобы может угадать пол будущего ребенка и одним лишь прикосновением узнать цвет предмета. «В основном, я четко предсказываю пол ребенка и, например, пальцами, чувствительностью пальцев я могу определить цвет: красный или черный», — цитирует артиста «Пятый канал». Не отказывается поп-король и от мистических амулетов, которые он умело вплетает в свои экстравагантные образы. Например, последнее время певец отдает предпочтение украшениям с пауками, полагая, что таким образом отгонит от себя всю нечисть.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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