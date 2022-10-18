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Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным

Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с ПутинымГлава МАГАТЭ Гроссии заявил о желании еще раз встретиться с Путиным можно скорее

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Гросси заявил о желании еще раз встретиться с Путиным в ближайшее время. «Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее», — ответил он на вопрос о планах посетить Россию и снова провести переговоры с президентом страны.

Путин встретился с Гросси 11 октября. Он призвал рассмотреть вопрос с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов. «Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью», — подчеркнул тогда Путин.

Российские войска заняли территорию ЗАЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар подвергаются регулярным обстрелам. 5 октября президент Путин поручил принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность государства. В тот же день представители МАГАТЭ, работающие на станции на постоянной основе, сообщили о планах России перезапустить один из шести реакторов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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