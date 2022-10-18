. Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
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Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа

Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
Певица Глюкоза призналась, что в такие периоды сильно нервничает. Артистка не всегда довольна поведением супруга. Наталья Ионова (Глюкоза) и Александр Чистяков женаты 16 лет. За годы брака пара научилась находить компромиссы во всем. Например, певице приходится мириться с тем, что ее супруг иногда проводит время с друзьями без нее. Наталья отметила, что доверяет мужу. Правда, в такие моменты все равно немного нервничает.
«Возвращается домой в 5-6 утра. Но я никогда в жизни не посмотрю его телефон. Конечно, внутри я в эти моменты что-то гоняю, но никогда не позволяю ему об этом сказать», — поделилась Глюкоза. Артистка отметила, что ее секрет — позитивный настрой. Она не старается ограничивать избранника и дает ему свободу. «Не нужно даже думать о негативе. Чем больше следишь, чем больше держишь супруга на коротком поводке, тем больше ему с него хочется убежать», — подытожила Наталья в беседе с PROZVEZD.
# Шоу-бизнес Глюкоза, певица Наталья Чистякова, Ионова
По материалам: z-aya

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