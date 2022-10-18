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Григорий Лепс перестал видеться с детьми после развода

Григорий Лепс перестал видеться с детьми после развода
Певец Григорий Лепс рассказала об отношениях с семьей. Артист признался, что годы в браке были самыми счастливыми в его жизни. Григорий Лепс 21 год прожил в браке с Анной Шаплыковой. Несмотря на то что в декабре 2021 года артист развелся, он продолжил очень тепло отзываться о бывшей жене. Певец признался, что время, проведенное с супругой, было самым счастливым в его жизни. «Я понимал, что у меня за спиной стена в ее лице. Вообще, семья — самое важное для человека. Я хоть и расстался с женой, мы все равно остаемся близкими людьми», — поделился Лепс.
Артист не стал скрывать, что заботы о детях всегда лежали на плечах супруги. Сам он занимался работой. Сейчас Григорий тоже не так часто видится с наследниками. «У нас мягкие отношения. Видимся редко, ходим в кафешки и так далее», — рассказал музыкант rr-life.ru.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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