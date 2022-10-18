. Игроки обнаружили стартовый экран Starfield в старом видео по игре
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Игроки обнаружили стартовый экран Starfield в старом видео по игре

Игроки обнаружили стартовый экран Starfield в старом видео по игре


Пока Bethesda не особо активно делится с игроками новостями о Starfield, некоторые пользователи продолжают изучать ранее опубликованные ролики по игре, интервью с разработчиками и геймплей. Пользователи Twitter обратили внимание, что в ролике Into the Starfield: The Journey Begins, опубликованном еще в июне 2021 года, можно увидеть главное меню игры, точнее стартовый экран.


Стартовый экран Starfield появляется в ролике буквально на пару секунд, ниже можно видеть этот фрагмент в самом видео.


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Напомним, что у Starfield все еще нет даты релиза, ходят слухи, что игра может быть перенесена на вторую половину 2023 года. Официально же пока релиз планируется в первой половине будущего года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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