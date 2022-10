. Игроки обнаружили стартовый экран Starfield в старом видео по игре

Вадим Карасев





Пока Bethesda не особо активно делится с игроками новостями о Starfield, некоторые пользователи продолжают изучать ранее опубликованные ролики по игре, интервью с разработчиками и геймплей. Пользователи Twitter обратили внимание, что в ролике Into the Starfield: The Journey Begins, опубликованном еще в июне 2021 года, можно увидеть главное меню игры, точнее стартовый экран.





Стартовый экран Starfield появляется в ролике буквально на пару секунд, ниже можно видеть этот фрагмент в самом видео.

Напомним, что у Starfield все еще нет даты релиза, ходят слухи, что игра может быть перенесена на вторую половину 2023 года. Официально же пока релиз планируется в первой половине будущего года.