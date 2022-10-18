. Илон Маск снова высказался о конфликте на Украине и заявил, что утрата Крыма для России может стать причиной ядерного удара

Вадим Карасев

Миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск снова прокомментировал конфликт между Россией и Украиной в твиттере (заблокирован в России).

Он заявил, что Россия может применить ядерное оружие в том случае, если возникнет угроза Крыму. Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие, она выберет последнее. Мы уже наложили всевозможные санкции и отключили Россию, так что им еще терять? А если мы в ответ нанесем ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда начнется Третья мировая война. В другом посте Маск заявил, что Крым для России имеет такое же значение, как Перл-Харбор и Гавайи для США. Крым имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. Для России потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев с Перл-Харбором.

Если Россия столкнется с уничтожением армии и полным поражением от НАТО, она применит ядерное оружие. В этом случае НАТО ответит ядерным оружием, и цивилизации придет конец. Ранее Илон Маск опубликовал пост, в котором предположил, на каких условиях мог бы закончиться конфликт между Россией и Украиной. Он предложил оставить Крым за Россией, на новых территориях провести повторные референдумы с присутствием ООН, а Украина должна остаться нейтральной. Такое решение раскритиковали украинские чиновники.

Вскоре после критики его поста Маск предложил Пентагону взять на себя расходы по обслуживанию спутников Starlink на Украине, однако позже передумал и согласился и далее их оплачивать.

Ксения Смирнова