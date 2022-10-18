. Инвалидам с собаками-проводниками не надо будет соблюдать правила выгула
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Инвалидам с собаками-проводниками не надо будет соблюдать правила выгула

Инвалидам с собаками-проводниками не надо будет соблюдать правила выгула

Инвалиды по зрению, которых сопровождают специально обученные собаки-проводники, не должны будут соблюдать требования к выгулу животных, которые предъявляют ко всем остальным владельцам питомцев. Такой закон вступает в силу 18 октября. 

Сейчас по закону «Об ответственном обращении с животными» хозяева собак обязаны убирать за ними продукты жизнедеятельности. Также нельзя допускать,  чтобы животные бесконтрольно бегали по автодорогам, во дворах, на детских и спортивных площадках. А выгуливать питомцев можно только в разрешенных местными властями местах. Новый закон уточнил, что эти обязанности не распространяются на инвалидов, которые выходят на улицу со своими собаками-проводниками.  

В законе также указали, какое животное считается собакой-проводником. Это собака с комплектом снаряжения, которая сопровождает инвалида по зрению и на которую выдан документ, подтверждающий ее специальное обучение — паспорт установленного образца.

Инвалидам по зрению предоставляют собак-проводников бесплатно, если это предусмотрено индивидуальной программой реабилитации. Животных-помощников подготавливают в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых и учебно-кинологическом центре «Собаки — помощники инвалидов».


Как ранее рассказал «Парламентской газете» президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, подготовка собаки-проводника занимает около полутора лет. Она включает в себя селекционную работу с племенным поголовьем, вязку и ведение беременности, рождение и вскармливание, социализацию щенков до достижения ими 8-10 месяцев. По словам Сипкина, в двух школах готовят 85 собак в год, а своей очереди на получение собаки-проводника ждут 400 инвалидов.


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По материалам: pnp.ru

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