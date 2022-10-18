. Иранская скалолазка выступила на соревнованиях без хиджаба на фоне протестов в стране

Вадим Карасев

Иранская скалолазка Эльназ Рекаби выступила на чемпионате Азии в Сеуле без хиджаба на фоне протестов в стране.

Беспорядки начались после того, как 22-летняя Махса Амини умерла после задержания полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Девушка скончалась через несколько дней после задержания, предположительно, от сердечного приступа. Семья Махсы обвинила в ее смерти полицию нравов, а женщины по всей стране стали снимать хиджабы и стричь волосы, снимая это на камеру, в знак протеста.





Эльназ Рекаби стала второй представительницей своей страны, которая после исламской революции выступила на соревнованиях без хиджаба, ее волосы были собраны в хвост. На соревнованиях спортсменка заняла четвертое место. В прошлом году она стала первой иранкой, которая выиграла медаль на чемпионате мира в Москве: она заняла третье место.

После турнира девушка перестала выходить на связь. При этом в посольстве Ирана в Южной Корее заявили, что Рекаби вместе с командой покинула страну 18 октября. По данным издания The Guardian, у спортсменки конфисковали мобильный телефон и паспорт. За нарушение закона, который предписывает спортсменкам из Ирана всегда выступать на соревнованиях с покрытой головой, девушке грозит уголовное преследование.

Ксения Смирнова