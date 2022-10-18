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ИРИ назвал победителей конкурса национального контента

ИРИ назвал победителей конкурса национального контента

Институт развития интернета (АНО "ИРИ") подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде. Финансовую поддержку получат 177 проектов, сообщает пресс-служба Института развития интернета.

Это проекты в разных жанрах и форматах – художественные и документальные сериалы и шоу, проекты в блогосфере, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент, видеоигры со сроком выхода в 2023-2024 годах.


В категории "аудиовизуальный контент" – 72 победителя. Среди них – исторические, детективные, молодежные, приключенческие сериалы, а также документальные проекты.

В блогосфере поддержку получит 41 проект, в том числе: второй сезон образовательного онлайн-шоу "ПоTalkуем", документальный проект "Демократизация народов", игровой сериал с участием блогеров "Зумеры", аудиоспектакли о мировых и российских исторических событиях "Аудиодрамы" и многое другое.

ИРИ также поддерживает мультиформатные проекты (44 победителя) и спецпроекты в СМИ (6 победителей), а в категории "Игры и ПО" поддержку получат 14 проектов, в том числе – приложение "здоровьедетей.рф".

"Мы рады видеть много достойных проектов в рамках отбора – как от опытных продюсеров, так и от молодых команд из разных регионов страны. На конкурсе мы получаем срез того, что делает и хочет делать индустрия, на какие темы хочет говорить с аудиторией", – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

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По материалам: uposters.ru

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