. Ирина Хакамада завела себе нищего любовника
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Ирина Хакамада завела себе нищего любовника

Ирина Хакамада завела себе нищего любовника
По слухам, политик Ирина Хакамада завела себе молодого любовника. Не так давно в СМИ появились новости о крутых переменах в жизни 67-летней Ирины Хакамады. Через год после смерти мужа Владимира Сиротинского она якобы встретила новую любовь. Писали, что политик встречается с художником Григорием Масленниковым, бизнес которого ей якобы приходится теперь спонсировать. Слухи о новом романе подогревали фото пары и их совместные выходы в свет. Для начала, как пишут в Сети, Хакамада по уши погрязла в долгах, которые на неё «повесили» после кончины Сиротинского. Дело в том, что незадолго до смерти он оформил ипотеку на виллу во Франции, но успел выплатить лишь малую её часть. «Долги огромные. Больше, чем все мои деньги», — жаловалась вдова. Поэтому маловероятно, чтобы она решилась на фоне материальных проблем связаться с каким-то альфонсом.
Помимо этого Ирина Муцуовна привыкла часто менять спутников и, похоже, не относится к такому стилю общения серьезно. Утверждается, что она по жизни придерживается широких взглядов, но это не тот случай. «У неё таких парнишек на каждый день недели по двое. А уж тратить деньги она и подавно не станет. Только на себя!», — цитирует Telegram-канала «Героиня Татлера». Ранее, кстати, о своем новом романе заявила ведущая Виктория Боня. Она заявила о том, что её экстремальный поход в горы был организован ради оригинального признания ему в любви. Личность своего тайного возлюбленного телезвезда не афиширует.
# Шоу-бизнес Хакамада Ирина
По материалам: z-aya

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