. Искусственный интеллект показал, как выглядели бы Кардашьян, если бы не делали пластических операций
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Искусственный интеллект показал, как выглядели бы Кардашьян, если бы не делали пластических операций

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы Кардашьян, если бы не делали пластических операций

Ни для кого не секрет, что многие звёзды своей безупречной и яркой внешностью обязаны не только матушке-природе, но и врачам-кудесникам. Косметологи и пластические хирурги помогают усовершенствовать черты. Но согласитесь, иногда любопытно посмотреть, как выглядели бы знаменитости, если бы в своё время отказались от операций.

Именно это и попытались сделать блогеры: с помощью искусственного интеллекта они спрогнозировали как выглядели бы женщины из семейства Кардашьян без пластических операций.

Искусственный интеллект спрогнозировал, как выглядела бы Ким Кардашьян без пластических операций

Сверху вы можете увидеть прогноз программы, а снизу кадры из реальной передачи.

Крис Дженнер

Кортни Кардашьян

Стримеры из шоу Vandahood Live рассказали изданию PetaPixel, что на работу у них ушла неделя. Они использовали три разных программных обеспечения для искусственного интеллекта и два графических редактора. К каждой героине эксперимента нужен был индивидуальный подход.

Хлоя Кардашьян

Кайли Дженнер. Наверное, самое яркое отличие

А здесь вы можете увидеть, кого пластические хирурги посчитали самой красивой женщиной, согласно золотому сечению.

# Интересное
По материалам: twizz

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