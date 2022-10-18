. История строительства отеля Владислава Доронина Aman New York: пандемия, несчастные случаи на площадке и конфликты с партнерами

Вадим Карасев

Издание Curbed выпустило статью об отеле Aman New York, принадлежащем российскому миллиардеру Владиславу Доронину, и рассказало о связанных с ним скандалах: конфликтах и судах бизнесмена с партнерами, обвинениях в поддержке России на фоне конфликта на Украине, задержках строительства из-за пандемии коронавируса. Собрали главное.

Открытие в августе 2022 года отеля Aman New York журналисты назвали "самым ожидаемым за последние четверть века". На тот момент сеть эксклюзивных отелей Aman Resort уже была широко известна по всему миру благодаря сочетанию минималистичного интерьера и удачного расположения с красивым видом. Стоимость номера в отелях начиналась от четырех тысяч долларов.

Для отеля в Нью-Йорке, строительство которого началось в 2015 году, место выбиралось особенно тщательно — компания остановила свой выбор на здании Crown Building в стиле ар-деко. Для строительства отеля Доронин заключил соглашение с нью-йоркским архитектором Майклом Шво. Однако через год после подписания сделки Шво отказался от работы над проектом, поскольку был обвинен в налоговом мошенничестве.

Строительство отеля совпало с многочисленными конфликтами Доронина с партнерами — в частности, с американским бизнесменом Омаром Аманатом, вместе с которым он приобрел сеть Aman Resort в 2014 году, и с Адрианом Зечей, который был генеральным директором компании. Так, Зеча заявил, что его "запугали" и отстранили от поста генерального директора компании. Доронин начал судебный процесс против Аманата, обвинив его в том, что он не внес свою долю в 30 млн долларов, и назвал его "серийным мошенником". Тот в ответ заявил, что Доронин пообещал его "выследить и застрелить", если он почувствует, что "Аманат его обманул".

В 2016 году суды в Лондоне и Нью-Йорке вынесли решение в пользу Доронина и передали ему контроль над компанией. Позже еще один участник совета директоров, Надер Таваколи, обвинил Доронина в "тайном намерении быть исключительным владельцем Aman" и убрать Аманата, Зечу и самого Таваколи. Когда Таваколи попытался его остановить, Доронин, по его словам, прибегнул к "угрозам и запугиванию, в том числе угрозам причинения телесных повреждений".

Отель должен был открыться в 2020 году, однако строительство отставало от графика. Это было связано с пандемией коронавируса, а также с многочисленными нарушениями на объекте. В начале 2021 года вокруг отеля возник новый скандал: на строительной площадке произошел несчастный случай, который привел к смерти рабочего. Причиной стало нарушение техники безопасности, и инцидент подробно обсуждали СМИ.

Пока открытие откладывалось, скандалы возникли и вокруг самого Доронина. В частности, после начала военной спецоперации РФ на Украине около здания Crown Building прошел митинг, участники которого требовали у бизнесмена озвучить свою позицию по поводу конфликта. Владислав Доронин выпустил заявление, в котором осудил спецоперацию и заявил, что, несмотря на российское происхождение, дистанцировался от своей родины. Я осуждаю агрессию России против Украины и горячо желаю мира, — говорилось в заявлении. В 1986 году Доронин отказался от советского гражданства и стал лицом без гражданства, после чего ООН предоставила ему проездные документы, которые подтверждают, что он является политическим беженцем из Советского Союза. По словам Доронина, с Россией его ничего не связывает. Свое мнение о Доронине высказал английский бизнесмен Тимоти Фенвик, который работал вместе с ним в России в 1990-е годы. Доронин пытался учиться у Запада. На Западе обычно сразу ясно, что правильно, а что нет, что честно, а что нечестно. В Москве это было ясно не всегда. Он умный парень и пошел на риск. В Москве в 90-е было много неприятных людей, и Владислав не был одним из них. Я не могу гарантировать, что он никогда не делал того, чего не должен был, но это в какой-то степени можно сказать о каждом из нас.

Отель Aman New York открылся в августе этого года. Несмотря на то, что многие поклонники сети Aman раскритиковали нью-йоркский отель, проект получил немало хороших отзывов.

Состояние Владислава Доронина в 2022 году оценивается в 13,2 млрд долларов, помимо сети Aman он также является владельцем международной девелоперской компании OKO Group LLC, деятельность которой связана с недвижимостью в Майами и Нью-Йорке.

Ксения Смирнова