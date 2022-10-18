. Иван Ургант попал под горячую руку психолога

Степанова жестко прошлась по актеру и ведущему Ивану Урганту. Психолог Вероника Степанова известна скандальными высказываниями. Специалист, не подбирая слов, унижает известных артистов и указывает на их недостатки. Иван Ургант стал очередной жертвой эксперта. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Вероника Степанова провела психологический разбор личности 44-летнего Ивана Урганта, разложив по полочкам все черты его характера как со знаком плюс, так и знаком минус. Правда, положительных черт у артиста оказалось гораздо меньше отрицательных. Начала специалист с поведения шоумена. Вероника считает, что Иван неподобающе относится к отцу Андрею Львовичу. «Странные у них отношения. Ваня нападает, а папочка отбивается. Иван его постоянно тыкает, видимо, испытывает обиду к отцу, ненависть», — рассуждает Степанова в своем шоу на YouTube.Затем психолог затронула карьеру Урганта-младшего. «Посредственный актер — абсолютная бездарность, но гениальный ведущий. И равных ему нет, Галкин* рядом не стоял! Только сейчас Ивана сливают», — заявила Вероника. Степанова похвалила трудоголизм Урганта, но отметила — Иван с головой уходит в работу, чтобы отвлечься от бытовых дел и семейных проблем. «Можете представить, как Ваня дерется? Да он всячески будет избегать конфликтов! Назвать его умным не могу, да и жадный он очень. Жадный до денег. Трудоголизмом хочет заглушить пожизненную депрессию, ведь он похож на грустного ослика. Ургант никогда не бывает счастливым!» — поделилась мнением специалист в области психологии. Сам Иван, на которого в последнее время льется много грязи, редко комментирует выпады в свой адрес. Скорее всего, и на слова Степановой актер не обратит внимания.