. Экс-футболист Хохлов выиграл суд у Facebook* из-за того, что соцсеть считала его фамилию оскорблением украинцев

Вадим Карасев

Солнцевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск экс-игрока сборной России по футболу Дмитрия Хохлова к соцсети Facebook* из-за блокировки его "неполиткорректно звучащей" фамилии. Об этом стало известно во вторник.

По информации корреспондентов "Рен-ТВ", представители ответчика не явились на заседание во вторник 18 октября. По итогам разбирательства судья постановил взыскать с Meta** 64 млн в качестве вреда имени, 1 млн в качестве морального вреда, а также взыскать 571 тысячу рублей издержек. Кроме того, согласно решению инстанции, Facebook* в течение месяца должен разблокировать все упоминания фамилии Хохлова.

"Мы доказали с помощью экспертизы, что нанесен моральный вред и то, что блокировалась фамилия, это также подтверждено", - заявила адвокат Хохлова Анна Варганова.

В сентябре 2021 года Хохлов подал иск к Facebook*. По словам бывшего футболиста, у него долгое время не получалось пользоваться американской социальной сетью из-за механизма блокировки — его фамилия трактовалась администрацией как пейоратив (пренебрежительно-оскорбительное наименование) по отношению к украинцам, а упоминающие Хохлова пользователи получали бан.

"Есть имя, на которое я долгое время работал, и обидно, что его фактически стирают. Кто-то в шутку предлагает мне поменять фамилию, для меня это точно неприемлемо. Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook* и Instagram*. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце весны [2021 года]", — пожаловался Хохлов.

Подавая иск, экс-футболист и тренер московского "Динамо" надеялся заполучить 150 млн рублей компенсации, однако суд удовлетворил его запрос лишь частично.

** соцсети Facebook* и Instagram* принадлежат компании Meta*, которая признана Минюстом РФ экстремистской организацией

* экстремистские организации, запрещенные на территории России