. Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы

Вадим Карасев

Исполнительный директор НОМ Алена Булгакова рассказала, почему страны СНГ вынуждены совместно противодействовать вмешательству в свои выборы.

В конце минувшей недели на заседании совета глав государств СНГ в Астане было решено создать Консультативный совет руководителей избирательных органов стран-членов СНГ. Член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова считает, что актуальность создания такого органа продиктована внешними обстоятельствами.

"Создание Консультативного совета руководителей избирательных органов – решение, актуальное для наших дней. Страны СНГ в последние годы постоянно сталкиваются с вмешательством в выборы со стороны стран Запада, которые навязывают свои стереотипы, свое понимание миропорядка и собственное видение политической системы в других государствах, совершенно игнорируя выбор граждан этих стран и принцип суверенитета. Стало "доброй" традицией объявлять любые выборы нелегитимными, если выбор людей в этих странах не устраивает Запад", - сказала Булгакова.

По словам эксперта, совет может стать площадкой, где защита избирательных прав и свобод граждан, а также противодействие внешнему давлению, будут ключевыми направлениями совместной работы стран СНГ.

"Россия в свою очередь поделится лучшими практиками отечественной избирательной системы и внесет посильный вклад в укрепление подлинно демократических ценностей в мире", - отметила эксперт.