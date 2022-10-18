. Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы

Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы

Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы

Исполнительный директор НОМ Алена Булгакова рассказала, почему страны СНГ вынуждены совместно противодействовать вмешательству в свои выборы.

В конце минувшей недели на заседании совета глав государств СНГ в Астане было решено создать Консультативный совет руководителей избирательных органов стран-членов СНГ. Член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова считает, что актуальность создания такого органа продиктована внешними обстоятельствами.


"Создание Консультативного совета руководителей избирательных органов – решение, актуальное для наших дней. Страны СНГ в последние годы постоянно сталкиваются с вмешательством в выборы со стороны стран Запада, которые навязывают свои стереотипы, свое понимание миропорядка и собственное видение политической системы в других государствах, совершенно игнорируя выбор граждан этих стран и принцип суверенитета. Стало "доброй" традицией объявлять любые выборы нелегитимными, если выбор людей в этих странах не устраивает Запад", - сказала Булгакова.

По словам эксперта, совет может стать площадкой, где защита избирательных прав и свобод граждан, а также противодействие внешнему давлению, будут ключевыми направлениями совместной работы стран СНГ.

"Россия в свою очередь поделится лучшими практиками отечественной избирательной системы и внесет посильный вклад в укрепление подлинно демократических ценностей в мире", - отметила эксперт.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Марина Девятова крестила двухмесячного сына
Марина Девятова крестила двухмесячного сына
На Xbox Series X | S доступен новый динамический фон — по игре State of Decay
На Xbox Series X | S доступен новый динамический фон — по игре State
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать
Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным
Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным
Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Ани Лорак оказалась неугодной Европе
Ани Лорак оказалась неугодной Европе
Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад
Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад
Алла Пугачева не может найти уважение и спокойствие в Израиле
Алла Пугачева не может найти уважение и спокойствие в Израиле
Ольга Бузова не скрывает, что завела себе любовника
Ольга Бузова не скрывает, что завела себе любовника
Ванга, Нострадамус, Мессинг и Перуанские шаманы: какие предсказания провидцев сбылись в 2022 году
Ванга, Нострадамус, Мессинг и Перуанские шаманы: какие предсказания
Россиян предупредили об изменениях в начислении ряда пособий
Россиян предупредили об изменениях в начислении ряда пособий
Ремонт укрепляет семью
Ремонт укрепляет семью

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на
Россияне назвали желаемые предметы в школе
Россияне назвали желаемые предметы в школе
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»

Еще по теме

Гутерреш в июне проведет встречу глав контртеррористических служб
Эксперт рассказал об общественном контроле на выборах в США
Информацию о ходе голосования по поправкам в Конституцию можно будет узнать на портале НОМ
Страны ОДКБ не рассматривают возможность легализации легких наркотиков