. Эти 8 игр удалят из подписки Game Pass в конце октября
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Эти 8 игр удалят из подписки Game Pass в конце октября

Эти 8 игр удалят из подписки Game Pass в конце октября


Сегодня стало известно об играх, которые будут удалены из подписки Game Pass в конце октября. У игроков остается чуть меньше 2 недель, чтобы опробовать проекты из списка или даже успеть их пройти.

Согласно информации из приложения Game Pass, в конце октября подписка лишится следующих игр:



Alan Wake’s American Nightmare (Xbox, PC)



Backbone (Xbox, PC)



Bassmaster Fishing 2022 (Xbox, PC)



Nongunz: DE (Xbox, PC)



Project Wingman (Xbox, PC)



Second Extinction (Xbox, PC)



Sniper Elite 4 (Xbox)



The Forgotten City (Xbox, PC)

Стоит сказать, что в этом списке есть целый ряд примечательных проектов. К примеру, игра The Forgotten City в прошлом году попала более чем в 50 списков лучших игр. Заслуживает внимания и Backbone — весьма интересное нуарное приключение, которое скоро должно получить продолжение.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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