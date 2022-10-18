. Эти 8 игр удалят из подписки Game Pass в конце октября

Вадим Карасев





Сегодня стало известно об играх, которые будут удалены из подписки Game Pass в конце октября. У игроков остается чуть меньше 2 недель, чтобы опробовать проекты из списка или даже успеть их пройти.

Согласно информации из приложения Game Pass, в конце октября подписка лишится следующих игр:

Alan Wake’s American Nightmare (Xbox, PC)Backbone (Xbox, PC)Bassmaster Fishing 2022 (Xbox, PC)Nongunz: DE (Xbox, PC)Project Wingman (Xbox, PC)Second Extinction (Xbox, PC)Sniper Elite 4 (Xbox)The Forgotten City (Xbox, PC)

Стоит сказать, что в этом списке есть целый ряд примечательных проектов. К примеру, игра The Forgotten City в прошлом году попала более чем в 50 списков лучших игр. Заслуживает внимания и Backbone — весьма интересное нуарное приключение, которое скоро должно получить продолжение.