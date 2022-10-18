. Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского

Актриса и ведущая Юлия Меньшова не угодила скандальному артисту. Станислав Садальский подлил масла в огонь разгорающегося скандала в звездной тусовке. На днях Юлия Меньшова жестко высказалась в адрес уехавшего из России Артура Смольянинова. Она была недовольна тем, что актер, сбежав из страны, позволил себе критику в адрес брошенного им народа. Меньшова назвала звезду «9 роты» малообразованным «пацаном из неблагополучной семьи». Садальский решил заступиться за Смольянинова, на которого обрушила свой гнев Меньшова. Он призвал актрису остановиться и не нападать на «простого парня». Чтобы не попасть под подозрения в предательстве, артист уточнил, что сам всегда будет поддерживать родную страну.«Всегда буду на нашей стороне баррикад, но осуждать драматических актёров, уехавших коллег — подло. Умру в России!» — написал Садальский в Сети. Стоит отметить, что артист ранее уже показывал своё негативное отношение к Меньшовой. Не так давно Станислав заявил о том, что Юлия якобы получила работу в шоу «Сегодня вечером» благодаря «титаническим усилиям» своего отца Владимира Меньшова. Напомним, что Меньшова весной получила предложение вернуться на Первый канал, однако она отказалась от выгодного контракта. Ведущим шоу в итоге стал Николай Цискаридзе. Артист балета честно признается, что продолжает находиться в стрессовой ситуации из-за того, что вокруг работы в этом проекте развернулась настоящая борьба.