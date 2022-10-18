. Юрий Батурин больше не общается с родителями с Украины
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Юрий Батурин больше не общается с родителями с Украины

Юрий Батурин больше не общается с родителями с Украины
Актер Юрий Батурин рассказал о родне, живущей на Украине. Будущий актер появился на свет 50 лет назад на Украине. В соседней стране сегодня проживают его родители и многочисленная родня. Правда, с конца февраля Юрий Батурин предпочитает не поддерживать связь с близкими и даже с отцом и матерью. Несмотря ни на что, Батурин не держит зла на родных и считает, что они в скором времени одумаются. «Я для них враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Украину люблю, ценю, никогда не скажу про нее плохого слова. Эту страну строили мои деды. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им уже высказывали окружающие, мол, как же так, что же с Юрой... Там в какой-то момент перестали прислушиваться к другим мнениям. В России всем говорю, мол, я русский украинского происхождения», — разоткровенничался 50-летний артист в передаче Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на «России 1».
Юрий Анатольевич очень любит родителей, братьев, с которыми нянчился в детстве, и готов принять их у себя в любой момент. «У меня ничего не изменилось по отношению к ним. Как они ко мне относятся — не знаю. Знаю, что когда все закончится, все станет на свои места. Не общаюсь с ними, потому что не хочу провоцировать больных людей, которые там находятся. Живу с мыслью, что они просто в плену. Я думаю о родных каждый день, поверьте мне», — отметил Батурин. Напомним, вот уже больше 20 лет актер жена на бывшей модели Ирине, лишь в 2013 году супруги стали родителями — у них появился долгожданный сын Богдан. Мальчик тоже не видит бабушку и деда со стороны папы.
# Шоу-бизнес Батурин Юрий
По материалам: z-aya

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