. Как изменились знаменитые голливудские режиссёры с момента работы над своими первыми фильмами
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Как изменились знаменитые голливудские режиссёры с момента работы над своими первыми фильмами

Как изменились знаменитые голливудские режиссёры с момента работы над своими первыми фильмами

Несмотря на то, что режиссёры чаще всего скрываются за кадром своих фильмов, самые известные представители этой профессии имеют практически ту же медийность и узнаваемость, что и актёры. Мы знаем их имена, помним, как они выглядят, и даже можем назвать на память несколько их фильмов. Соответственно нам наверняка будет так же интересно взглянуть на то, как они изменились с годами. Не в творческом смысле, а чисто лицом.

Давайте посмотрим на, вероятно, наиболее известных режиссёров в мире голливудского кино во времена создания их первых и последних фильмов.

Стивен Спилберг

На съёмках фильмов «Бешеные псы» (1992) и «Однажды… в Голливуде» (2019).

Кристофер Нолан

Summit Entertainment / Warner Bros.

Режиссёр на съёмках фильмов «Помни» (2000) и «Довод» (2020).

Гай Ричи

HandMade Films / Metro-Goldwyn-Mayer

Режиссёр на съёмках фильмов «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Гнев человеческий» (2021).

Лана Вачовски

Warner Bros. / Warner Bros.

На съёмках фильма «Матрица» (1999) и «Матрица: Воскрешение» (2021).

Уэс Андерсон

reddit / Indian Paintbrush

Режиссёр на съёмках фильмов «Бутылочная ракета» (1996) и «Французский вестник» (2021). На обоих кадрах он с давним другом актёром Оуэном Уилсоном.

Ридли Скотт

Photo 12/Alamy / Scott Free Productions

Режиссёр на съёмках фильмов «Чужой» (1979) и «Последняя дуэль» (2021).

Альфред Хичкок

mubi / Universal Pictures

Режиссёр на съёмках фильмов «Сад наслаждений» (1925) и «Семейный заговор» (1976).

Клинт Иствуд

Malpaso Productions / Malpaso Productions

Иствуд дебютирует как режиссёр полнометражного фильма на съёмках «Сыграй мне перед смертью» (1971) и он же в 90 лет руководит съёмками фильма «Мужские слёзы» (2021).

Стэнли Кубрик

Stanley Kubrick Productions / Warner Bros.

Режиссёр на съёмках фильмов «Страх и вожделение» (1953) и «С широко закрытыми глазами» (1999).


Мартин Скорсезе

Warner Bros. / TriBeCa Productions

Режиссёр на съёмках фильмов «Кто стучится в мою дверь?» (1967) и «Ирландец» (2019).

Дэвид Финчер

20th Century Fox / Netflix International Pictures

Режиссёр на съёмках фильмов «Чужой 3» (1992) и «Манк» (2020).

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin Productions / Universal Pictures

Чаплин на съёмках своего первого полнометражного фильма «Малыш» (1921) и на съёмочной площадке фильма «Графиня из Гонконга» (1967), в котором снялись Марлон Брандо, Софи Лорен и Типпи Хедрен.

Кстати, у нас есть пост про знаменитых деятелей кино, которые отлично совмещают роли актёра и режиссёра. Тут не только Чаплин и Иствуд, но и многие другие многозадачные ребята.

# Интересное
По материалам: twizz

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