Как изменились знаменитые голливудские режиссёры с момента работы над своими первыми фильмами
Несмотря на то, что режиссёры чаще всего скрываются за кадром своих фильмов, самые известные представители этой профессии имеют практически ту же медийность и узнаваемость, что и актёры. Мы знаем их имена, помним, как они выглядят, и даже можем назвать на память несколько их фильмов. Соответственно нам наверняка будет так же интересно взглянуть на то, как они изменились с годами. Не в творческом смысле, а чисто лицом.
Давайте посмотрим на, вероятно, наиболее известных режиссёров в мире голливудского кино во времена создания их первых и последних фильмов.
Стивен Спилберг
На съёмках фильмов «Бешеные псы» (1992) и «Однажды… в Голливуде» (2019).
Кристофер Нолан
Режиссёр на съёмках фильмов «Помни» (2000) и «Довод» (2020).
Гай Ричи
Режиссёр на съёмках фильмов «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Гнев человеческий» (2021).
Лана Вачовски
На съёмках фильма «Матрица» (1999) и «Матрица: Воскрешение» (2021).
Уэс Андерсон
Режиссёр на съёмках фильмов «Бутылочная ракета» (1996) и «Французский вестник» (2021). На обоих кадрах он с давним другом актёром Оуэном Уилсоном.
Ридли Скотт
Режиссёр на съёмках фильмов «Чужой» (1979) и «Последняя дуэль» (2021).
Альфред Хичкок
Режиссёр на съёмках фильмов «Сад наслаждений» (1925) и «Семейный заговор» (1976).
Клинт Иствуд
Иствуд дебютирует как режиссёр полнометражного фильма на съёмках «Сыграй мне перед смертью» (1971) и он же в 90 лет руководит съёмками фильма «Мужские слёзы» (2021).
Стэнли Кубрик
Режиссёр на съёмках фильмов «Страх и вожделение» (1953) и «С широко закрытыми глазами» (1999).
Мартин Скорсезе
Режиссёр на съёмках фильмов «Кто стучится в мою дверь?» (1967) и «Ирландец» (2019).
Дэвид Финчер
Режиссёр на съёмках фильмов «Чужой 3» (1992) и «Манк» (2020).
Чарльз Чаплин
Чаплин на съёмках своего первого полнометражного фильма «Малыш» (1921) и на съёмочной площадке фильма «Графиня из Гонконга» (1967), в котором снялись Марлон Брандо, Софи Лорен и Типпи Хедрен.
Кстати, у нас есть пост про знаменитых деятелей кино, которые отлично совмещают роли актёра и режиссёра. Тут не только Чаплин и Иствуд, но и многие другие многозадачные ребята.