. Как не плакать на кухне: почему лук щиплет глаза и как нарезать его без слёз
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Как не плакать на кухне: почему лук щиплет глаза и как нарезать его без слёз

Как не плакать на кухне: почему лук щиплет глаза и как нарезать его без слёз

Никто не любит резать лук, ведь он сильно щиплет глаза. Поэтому многие хозяйки задумываются о том, как нарезать этот овощ без слез. Его резкий запах прямо «выедает» глаза так, что слезы не могут удержать даже самые сильные. Но повара знают, как работать с луком. Даже опытные хозяйки имеют свои приемы.

Почему при нарезке лука текут слезы

Вы можете просто держать лук в руках или очищать его от кожуры и не плакать. Но как только пойдет процесс нарезки, начинают течь слезы. То же самое случается, когда насекомые начинают грызть лук. Поэтому этот овощ не бывает червивым.

Эрик Блок, который является американским химиком, установил, что клетки лука оснащены двумя отделениями. Когда овощ режут, их содержимое начинает перемешиваться, получается вещество, которое содержит в своем составе серу. Оно называется лакриматор. Соединяясь с водой, это вещество формирует кислоту, от которой и режет глаза. Хорошо, что ее мало, поэтому организм может самостоятельно от нее избавиться.


Слезы являются защитной реакцией организма человека, которая начинает действовать на раздражитель. Выделяемый газ растворяется в воде, что ведет к образованию серной кислоты.

Выходит, что чем больше человек плачет, тем больше выходит серной кислоты, которая режет глаза. Однако выход есть, и не один. Народных средств очень много. Например, можно развесить на уши луковые очистки, чтобы не плакать. Смешно, но это работает.

Как не плакать при нарезке лука

Чтобы проливать минимум слез, лук нужно изначально охладить, пусть хоть полчаса полежит в холодильнике. В таком случае его луковые ферменты станут менее активными. Срежьте после охлаждения верхушку, снимите шкурку, а корень не трогайте — именно в нем содержится больше всего серы, от которой льются слезы.


Можно резать лук в миске с водой, чтобы уменьшить летучесть слезоточивого газа. Кроме того, при работе с луком открывайте окно на проветривание, а сам овощ режьте под включенной вытяжкой.

Чтобы луковый сок не попадал в глаза, пользуйтесь очками. Если у вас есть кухонный комбайн или специальный нарезчик, пусть не стоит в стороне, и вы не будете плакать.

Если ничего не помогло и слезы все же льются, промойте глаза теплой водой. Не забудьте предварительно вымыть руки, чтобы не рыдать еще больше. По возможности выйдите на свежий воздух и закапайте глаза специальными каплями для их увлажнения и успокоения.

Есть ли сорт лука, от которого не щиплет глаза

В 2008 году новозеландские ученые вывели новый вид лука. Специалисты убрали ген, который несет ответственность за формирование слезоточивого фермента. Вкус у овоща остается таким же, но устранен эффект слез при нарезке. Вот только общественности такой сорт пока недоступен.


В 2020 году лук без слез вырастили американские селекционеры. В нем отсутствуют соединения, которые являются раздражителями для глаз. Кроме того, он намного слаще, чем обычный овощ. В Соединенных Штатах Америки он называется Sunions и стоит чуть больше обычного.

Глаза, слезящиеся от лука, — это не нарушение здоровья, тут не стоит паниковать и бежать к доктору. Однако если вы плачете не только от лука, но и от остальных продуктов, которые не выделяют никакого опасного соединения, обратитесь к доктору. Раздражение может появиться из-за пересохшей слизистой. Вполне вероятно, что придется просто воспользоваться увлажняющими каплями.

Не нужно бояться луковых слез — они полезны, так как очищают глазные каналы. А после вдыхания резкого аромата гибнут микробы. Поэтому ничего страшного не будет, если вы поплачете, пока нарежете пару луковиц.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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