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Как разводят на деньги работников на удаленке

Как разводят на деньги работников на удаленке
Эксперт рассказал, как обманывают работодатели. Когда вам предлагают без особых усилий, дистанционно поправить свое финансовое положение, — самое время подумать, а не развод ли это. Эксперт по кибербезопасности Александр Вураско рассказал, какие схемы обмана чаще всего могут скрываться за подобными объявлениями. По словам Вураско, мошенники грамотно используют желание людей подзаработать, не выходя из дома и не особо напрягаясь. Как правило, побуждают к действиям двумя способами, — или пугают, или обещают халяву.  «Злоумышленники используют два вида мотивации — негативную, когда вам сообщают о каких-то проблемах, и позитивную, когда вы якобы что-то выиграли или можете получить. Схемы, связанные с заработком, обычно предполагают позитивную мотивацию», — заявил Вураско. Желание быстрого и легкого заработка создает большой простор для создания мошеннических схем, продолжил специалист. Например, работодатель сначала предлагает что-то купить, как вариант, униформу или какое-то особое оборудование, например, софт для компьютера. В других случаях — сотруднику «впаривают» какие-то вещи якобы для последующей перепродажи или несуществующего кэшбека.  «Нередко потенциальная жертва сначала что-то зарабатывает или видит, как на ее счет приходят деньги, а потом лишается всего. Этот принцип применяют и классические мошенники с наперстками, и карточные шулеры, и так называемые работодатели», — сказал Вураско в прямо эфире радио Sputnik. Чтобы не попасть на крючок к мошенникам, специалист советует:

почитать отзывы, запросить у компании дополнительные документы;



потребовать официального трудоустройства с заключением договора;



не верить, если обещают деньги переводить на карту.

«Факт того, что потенциальный работодатель просит совершить манипуляции, связанные с финансовыми затратами, или предоставить данные банковской карты, а не данные счета, которые нужны для зачисления зарплаты, также должен насторожить», — резюмировал эксперт. Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой схеме, с помощью которой россиян разводят в последнее время. На банковский счет граждина сначала приходит крупная сумма денег, а потом уже преступники связываются и начинают особоым образом разговаривать.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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