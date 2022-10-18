Как сделать выразительнее губы и какую помаду выбрать по знаку зодиака
Каждая женщина индивидуальна и непредсказуема. Дополнить образ поможет правильно подобранная помада. В этом деле можно положиться на гороскоп, он поможет понять, каким знакам зодиака какая помада больше подходит.
Какую помаду выбрать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам
Овен (21 марта — 19 апреля)
Женщины этого знака дерзкие, смелые и импульсивные, предпочитающие все новое. Они стараются первыми примерить на себя новые тренды и при этом очень быстро остывают к ним. В конечном итоге они отдают предпочтение классической красной помаде.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Считается, что у Тельцов самые красивые губы по сравнению с другими знаками зодиака. Их пухлым губкам подойдут любые тона помады, начиная от пыльной розы и заканчивая фуксией. Им лишь останется навести контур.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Активные, остроумные и общительные женщины предпочитают легкость во всем, и в макияже тоже. Больше всего Близнецам подойдет сияющий блеск. От темных оттенков лучше отказаться, они их будут старить.
Рак (22 июня — 22 июля)
У женщин этого знака светящаяся кожа, поэтому им стоит отдать предпочтение розовым и коралловым оттенкам. Они прекрасно будут гармонировать с нежными тенями. Не стоит покупать матовые оттенки.
Какую помаду выбрать Львам, Девам, Весам и Скорпионам
Лев (23 июля — 22 августа)
Женщины этого знака креативны и драматичны. Им лучше всего выбирать помаду яркого и смелого оттенка. Они могут позволить себе даже оранжевые, винные и красные тона.
Дева (23 августа — 22 сентября)
У Дев от природы хорошие губы, которые не требуют никакой яркой помады. Им лишь можно подобрать полупрозрачные сливовые или нюдовые оттенки. Они удачно впишутся в их образ. Избегать им следует чрезмерного блеска.
Весы (23 сентября — 22 октября)
У Весов врожденное чувство прекрасного. Они не любят эпатаж и экстрим, поэтому для них оптимальным вариантом станут нюдовые тона помады. Их можно менять в зависимости от настроения.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Для Скорпионов макияж считается самым главным оружием. Женщинам этого знака подходят бордовые, ярко-красные, малиновые и ягодные оттенки помады.
Какую помаду выбрать Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрельцы еще те авантюристы, которые любят открывать для себя все новое и неизведанное. Также им нравится экспериментировать с образами, поэтому они могут смело остановиться на помаде фиолетового, красного и синеватого оттенков.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козероги консерваторы, которые всегда выступают за естественность, поэтому предпочитают классику. Им хорошо подойдут помады нюдовых оттенков. К тому же они могут попробовать матовые помады.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Бунтарская натура Водолея подтолкнет их попробовать необычные тона и новинки, которые появляются на прилавках магазинов. Они могут смело остановить свой выбор на необычных эффектах. Порой они могут и вовсе без помады выйти в общество.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Это мечтательные и артистичные натуры, которые могут пользоваться любой помадой. Но больше всего им подойдут мерцающие и блестящие помады.