. Как сделать выразительнее губы и какую помаду выбрать по знаку зодиака

Каждая женщина индивидуальна и непредсказуема. Дополнить образ поможет правильно подобранная помада. В этом деле можно положиться на гороскоп, он поможет понять, каким знакам зодиака какая помада больше подходит.

Какую помаду выбрать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам

Овен (21 марта — 19 апреля)

Женщины этого знака дерзкие, смелые и импульсивные, предпочитающие все новое. Они стараются первыми примерить на себя новые тренды и при этом очень быстро остывают к ним. В конечном итоге они отдают предпочтение классической красной помаде.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Считается, что у Тельцов самые красивые губы по сравнению с другими знаками зодиака. Их пухлым губкам подойдут любые тона помады, начиная от пыльной розы и заканчивая фуксией. Им лишь останется навести контур.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Активные, остроумные и общительные женщины предпочитают легкость во всем, и в макияже тоже. Больше всего Близнецам подойдет сияющий блеск. От темных оттенков лучше отказаться, они их будут старить.

Рак (22 июня — 22 июля)

У женщин этого знака светящаяся кожа, поэтому им стоит отдать предпочтение розовым и коралловым оттенкам. Они прекрасно будут гармонировать с нежными тенями. Не стоит покупать матовые оттенки.

Какую помаду выбрать Львам, Девам, Весам и Скорпионам

Лев (23 июля — 22 августа)

Женщины этого знака креативны и драматичны. Им лучше всего выбирать помаду яркого и смелого оттенка. Они могут позволить себе даже оранжевые, винные и красные тона.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У Дев от природы хорошие губы, которые не требуют никакой яркой помады. Им лишь можно подобрать полупрозрачные сливовые или нюдовые оттенки. Они удачно впишутся в их образ. Избегать им следует чрезмерного блеска.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов врожденное чувство прекрасного. Они не любят эпатаж и экстрим, поэтому для них оптимальным вариантом станут нюдовые тона помады. Их можно менять в зависимости от настроения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов макияж считается самым главным оружием. Женщинам этого знака подходят бордовые, ярко-красные, малиновые и ягодные оттенки помады.

Какую помаду выбрать Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы еще те авантюристы, которые любят открывать для себя все новое и неизведанное. Также им нравится экспериментировать с образами, поэтому они могут смело остановиться на помаде фиолетового, красного и синеватого оттенков.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги консерваторы, которые всегда выступают за естественность, поэтому предпочитают классику. Им хорошо подойдут помады нюдовых оттенков. К тому же они могут попробовать матовые помады.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Бунтарская натура Водолея подтолкнет их попробовать необычные тона и новинки, которые появляются на прилавках магазинов. Они могут смело остановить свой выбор на необычных эффектах. Порой они могут и вовсе без помады выйти в общество.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это мечтательные и артистичные натуры, которые могут пользоваться любой помадой. Но больше всего им подойдут мерцающие и блестящие помады.