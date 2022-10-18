. Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и День работников кредитных союзов отмечают в России

В календаре праздничных дат 18 октября не является уникальным, но в мире в этот день отмечают несколько необычных торжеств. Во Франции, Хорватии и Британии этот день посвящен галстуку, как модному аксессуару одежды. Кроме того, жители последней из указанных стран устраивают праздничные гулянья в честь языческого бога плодородия. А работники финансово-кредитных заведений отмечают свой профессиональный праздник.

Международный день галстука

Неофициальным праздником считается день галстука, который отмечают во всем мире. Ныне популярный в офисном дресс-коде элемент одежды получил известность благодаря королю Франции Людовику XIII. Его любовь к шейным платкам принесла в придворный этикет новшество на украшение в виде удлиненного завязанного вокруг шеи лоскутка ткани.





Поскольку Париж считался столицей моды, то и новшество быстро стало модной тенденцией не только в стране, но и за ее пределами. Первыми моду на галстук позаимствовали британцы, а вслед за ними и хорваты. В этих странах до сих пор День Галстука считается, чуть ли не национальным праздником.

В это день жители Англии, Франции и Британии надевают галстуки, проводят викторины, посвященные его истории, устраивают мастер-классы завязыванию, а в Хорватии даже проводят целую гвардейскую церемонию с парадом.

Профессиональный праздник работников кредитной сферы

Начиная с первых послевоенных лет, сотрудники кредитных организаций отмечают свой профессиональный праздник. Первым прототипом банковских кредитов стали потребительские кооперативы, которые выдавали гражданам нужную сумму денег под незначительные проценты.





Кредитные кооперативы были созданы с целью уменьшить зависимость бедных слоев населения от ростовщиков. Праздник не имеет точной даты, его принято отмечать в третий четверг октября, и в 2019 году он припадает на 18 октября.

Уже длительное время финансово-кредитные учреждения проводят дни открытых дверей, проводя образовательные курсы по кредитных сделках, организовывая акции и конкурсы с возможностью получить ценные призы. На телевидение в эфир включаются передачи, посвященные работе кредитных союзов и их сфере деятельности.

День рогатого бога Британии

В Англии 18 октября отмечают древнеязыческий праздник, посвященный богу плодородия. он имеет несколько имен, и в зависимости от региона страны его называют Рогатым Богом, Ато, или Эрни Охотником.





Несмотря на разные названия, образ бога плодородия имел одну характерную черту: на голове его изображали с оленьими рогами. Рогатый Бог в британцев считался распорядителем и властелином природного мира, отвечая за мир флору и фауну. Свое влияние бог плодородия имел и за пределами Британских островов, сведенья о нем можно найти и в друидов, и в других народов северной Европы.

Жители Британии утверждают, что Рогатый Бог существует в действительности, и с целью задобрить языческого бога 18 октября устраивают народные гулянья, во время которых мужчины должны носить на голове головные уборы с оленьими рогами.