. Кому больше всех не везет в жизни: какие женщины по знаку зодиака самые несчастные

Выделяют шесть женских знаков зодиака, которые считаются несчастными, ведь им больше всех не везет в любви. Они могут долго мечтать о второй половинке, свадьбе и ребенке, но их мечтам не суждено сбыться. Многим мешает характер, а кто-то считает, что у него такая судьба.

Женщины каких знаков зодиака считаются несчастными

Овен (21 марта — 19 апреля)

У женщин этого знака зодиака решительный и твердый характер, благодаря чему они могут затмить любого мужчину, который окажется с ними рядом. Из-за этого им не удается построить крепкие отношения. Если же Овны решатся начать встречаться с молодым человеком, то без ссор не обойтись, ведь каждый из них будет стараться доминировать и перетягивать на себя одеяло. Чаще всего такие женщины остаются одинокими и несчастными до конца жизни.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Некоторых женщин этого знака зодиака тоже можно отнести к тем, кто несчастлив. В основном они сталкиваются с разными неудачами в работе. Они могут слишком долго находиться в поисках хорошего места работы, стараться найти себе увлечение или специальность, которой бы хотели заниматься. Их нерешительность в конечном итоге приводит к тому, что им так и не удается найти себе высокооплачиваемую работу. Получается, что в карьере и развитии они очень несчастны.

Рак (22 июня — 22 июля)

Женщинам этого знака судьба часто преподносит много испытаний, большинство из которых связаны с потерей близких людей. Ракам очень трудно отпустить прошлое, поэтому спустя годы они все еще могут испытывать чувство печали от произошедшего события. Помимо того, они очень вспыльчивые и нервные, поэтому их можно легко вывести из себя. Все это еще больше делает их несчастными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Женщины этого знака очень серьезно относятся к жизни, поэтому от них не дождешься позитива. Девы трагически переживают любые проблемы и трудности. Из-за этого они вовсе не замечают своего успеха и достижений. Они все время пребывают в напряжении и не стремятся что-либо изменить в своей жизни. Эти женщины уже привыкли всегда ждать только самого худшего, поэтому никогда не думают о хорошем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Среди Рыб очень много женщин, которые привыкли чувствовать себя несчастными и всегда все усложнять. Большинство проблем в их жизни происходит из-за неуверенности в себе и своих силах. Хоть внешне они и могут казаться сильными и независимыми, однако внутри это очень ранимые и чувствительные люди. Они бы хотели иметь рядом сильного человека, который помог бы им решить все вопросы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Женщин-Водолеев редко кто может увидеть сияющими и радующимися жизнью. Они привыкли считать, что жизнь очень сложная, поэтому вовсе не умеют расслабляться, да и не находят на это время. Водолеи считают, что им всегда нужно быть начеку. Если поинтересоваться их делами, то можно услышать много жалоб на все вокруг происходящее. Они не умеют находить что-то положительное в негативе. Иногда женщины этого знака зодиака могут испытывать удовольствие от собственных страданий.