. Космонавт Артемьев сбил на "зебре" главу проектов "Звездного городка"
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Космонавт Артемьев сбил на "зебре" главу проектов "Звездного городка"

Космонавт Артемьев сбил на "зебре" главу проектов "Звездного городка"

Космонавт Олег Артемьев за рулем своего Mitsubishi Pajero наехал на руководителя проектов "Звездного городка" Анатолия Уронова в Московской области, пишет телеграм-канал Shot.

51-летний космонавт-испытатель ЦПК Артемьев совершил наезд на Уронова на пешеходном переходе в поселке Свердловский. 63-летнего пострадавшего увезли в больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом ребра и позвоночника.


Сам космонавт инцидент не комментирует.

В сентябре Артемьев возвратился с Международной космической станции в составе группа космонавтов. Он провел в космосе более года. Олегу Артемьеву в 2016 году было присвоено звание Героя РФ. 

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По материалам: uposters.ru

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