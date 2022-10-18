. Космонавт Артемьев сбил на "зебре" главу проектов "Звездного городка"

Вадим Карасев

Космонавт Олег Артемьев за рулем своего Mitsubishi Pajero наехал на руководителя проектов "Звездного городка" Анатолия Уронова в Московской области, пишет телеграм-канал Shot.

51-летний космонавт-испытатель ЦПК Артемьев совершил наезд на Уронова на пешеходном переходе в поселке Свердловский. 63-летнего пострадавшего увезли в больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом ребра и позвоночника.

Сам космонавт инцидент не комментирует.

В сентябре Артемьев возвратился с Международной космической станции в составе группа космонавтов. Он провел в космосе более года. Олегу Артемьеву в 2016 году было присвоено звание Героя РФ.