. Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
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Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни

Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Актриса Ксения Алферова поделилась архивным кадром с Александром Абдуловым, которого считает своим настоящим отцом. Вчера отмечали не так давно появившийся в России праздник — День отца. Многие знаменитости в этот день поделились снимками со своими родителями. Сделала это и Ксения Алферова. И хотя биологически Александр Абдулов не являлся ее биологическим отцом, актриса призналась, что для нее он был лучшим в мире родителем. Он всегда поддерживал ее и вселял уверенность, позволяя ощущать себя самой красивой и самой удачливой. Ксения опубликовала редкое фото. Они с Александром Абдуловым сидят рядышком и выглядят невероятно счастливыми и умиротворенными.
«Сегодня День отца. У меня был и есть лучший папа на свете, фантазёр и выдумщик! Он мною всегда гордился и верил мне и в меня. Это крайне важно. Это даёт уверенность и силу! Во всем. Всегда смотрел на меня с восхищением, в его глазах я была самой красивой девочкой, девушкой на свете», — с гордостью поделилась Ксения. Она уверена, что основная задача отца дочери — любить ее и восхищаться. И Александр Абдулов справился с этой ролью на сто процентов. «Это залог всех ее будущих успехов и счастливой семейной жизни. Мне очень его не хватает. Очень Позвоните своим папам, если они ещё живы, обнимите, если рядом!» — посоветовала Алферова. Напомним, Ксения родилась в первом браке Ирины Алферовой с сыном болгарского посла Бойко Гюровым. Супруги быстро расстались, и отца своего Ксения почти не помнит. Зато Абдулов его заменил: он с большой нежностью и любовью воспитывал Ксению, продолжив это делать и после развода с ее мамой.
# Шоу-бизнес Алферова Ксения
По материалам: z-aya

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