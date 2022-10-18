. Купин снял виллу на Бали для Донцовой, а Волочкова заигрывает с мойщиком остановок. Соцсети звезд

В конце лета Алексей Купин и Майя Донцова неожиданно объявили о расставании. Пара прожила вместе три года, но преодолеть семейный кризис им не удалось.

После разрыва 27-летний Алексей Купин решил сменить обстановку и улетел на Бали. Сегодня экс-участник «ДОМа-2» неожиданно объявил о приезде Майи Донцовой, с которой он, несмотря на расставание, до сих пор не развелся. Поклонники надеются, что совместное проживание на острове поможет им восстановить союз.

Сам Алексей уверяет: между ними сейчас только дружеское общение. Тем не менее, он озаботился о комфорте бывшей возлюбленной. Телезвезда снял роскошную виллу для Майи, намерен помогать ей во внешнем преображении. «Хочу предложить совместные тренировки», — заявил брюнет.

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Пытается наладить личную жизнь и Анастасия Волочкова. На этот раз 46-летняя балерина положила глаз на героя шоу «Мистер Х» канала «Пятница!».

«Там девушки сражаются за сердце главного героя, который притворяется криптомиллионером. А на самом деле никакой он не богач, а уборщик и мойщик остановок! Но какой он красавчик! Может, мне его нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение! Станьте моим уборщиком в доме? Девушки, вы еще пожалеете, что не выбрали его на проекте. Игоря ждет прекрасное будущее!» — уверена звезда.

35-летний Дмитрий Тарасов напротив столкнулся с неприятностями. Он рассказал, что получает угрозы из-за высказывания о Крыме, которое сделал еще в 2019 году.

Критикует футболиста даже бывший друг — тренер Роман. Мужчина жестко высказался в адрес спортсмена, а тот напомнил ему, что никогда не скрывал своей политической позиции, но это не мешало им дружить.

«Сейчас он называет меня нечистью. Что за фигня вообще? Рома, очнись! Ты хоть раз от меня слышал или писал в соцсетях, что я радуюсь, когда гибнут люди?» — негодует Дмитрий.