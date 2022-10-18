. Лена Катина за коньяком нашла свою любовь
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Лена Катина за коньяком нашла свою любовь

Лена Катина за коньяком нашла свою любовь
Певица Лена Катина рассказала, как повстречала мужа - миллионера. У молодых людей все произошло быстро. Новоявленный 40-летний муж Елены Катиной Дмитрий Спиридонов рассказал в программе «Звезды сошлись» о том, как познакомился с певицей на самом деле. Произошло все у друзей за городом. «Мы пили коньяк. Потом пошли гулять. Потом неожиданно решили купить дом практически там же, где и познакомились», — рассказал он Лере Кудрявцевой.
«Причем мы долго уговаривали хозяев продать нам именно тот дом, который нам понравился, они уступили», — дополнила Катина. Живут молодожены теперь на новорижском направлении в Подмосковье. Площадь дома — 580 квадратных метров. Пока они используют особняк как дачу. У Спиридонова есть сын, и он учится в Москве.
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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