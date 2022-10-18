. Лера Кудрявцева рассказала о своем долге

Ведущая Лера Кудрявцева призналась, что на нее давят. Ведущая популярного шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, звезда утверждает, что счастлива в браке. Однако в Сети то и дело всплывают сообщения, что супруги на грани развода. Кудрявцева сплетни опровергает, но, как говорится, нет дыма без огня.В последнем выпуске программы «Звезды сошлись» Лера заявила, что ненавидит, когда на нее давят. «Вот бывает чувства, что ты вечно кому-то должен. Я так не могу, ненавижу, когда так происходит», — загадочно призналась телеведущая. По слухам, Макаров последние годы сидит без работы и Кудрявцевой самой приходится обеспечивать семью.