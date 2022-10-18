. Лера Кудрявцева рассказала о своем долге
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Лера Кудрявцева рассказала о своем долге

Лера Кудрявцева рассказала о своем долге
Ведущая Лера Кудрявцева призналась, что на нее давят. Ведущая популярного шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, звезда утверждает, что счастлива в браке. Однако в Сети то и дело всплывают сообщения, что супруги на грани развода. Кудрявцева сплетни опровергает, но, как говорится, нет дыма без огня.
В последнем выпуске программы «Звезды сошлись» Лера заявила, что ненавидит, когда на нее давят. «Вот бывает чувства, что ты вечно кому-то должен. Я так не могу, ненавижу, когда так происходит», — загадочно призналась телеведущая. По слухам, Макаров последние годы сидит без работы и Кудрявцевой самой приходится обеспечивать семью.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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