. Марина Девятова крестила двухмесячного сына
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Марина Девятова крестила двухмесячного сына

Марина Девятова крестила двухмесячного сына

В августе Марина Девятова стала мамой во второй раз — у нее родился сын. В минувшие выходные певица крестила долгожданного наследника, опубликовав фото с таинства.


Таинство крещения прошло в Храме Николая Чудотворца в Николо-Урюпино. 38-летняя Марина Девятова выбрала для важного события длинное светло-бежевое платье и серый платок. Малыша певица облачила в голубой костюм.

«В выходные у нашего Шурика появился ангел-хранитель. Спасибо всем, кто был с нами в этот важный для него день», — написала в личном блоге артистка.

Муж исполнительницы и дочь Ульяна также присутствовали на церемонии. Крестными родителями Саши стали близкие друзья семьи Девятовых. «Поздравляем! Пусть ангел охраняет сон сыночка»; «Мариночка, здоровья, сил, радости вам и вашим близким»; «Это очень важно и правильно. Всего вам самого светлого», — осыпали подписчики теплыми словами певицу.


За беременность Девятова сильно набрала в весе. Как говорила звезда «СтарХиту», у нее произошел гормональный сбой.

«Знаете, за эти два года пандемии я успела и сильно похудеть, и прилично поправиться — все из-за того, что полностью полетела гормональная система. Мне приходилось невероятным трудом вытаскивать себя. Но я же не буду объяснять это милым женщинам, которые не обладают чувством такта. Хотя, мне кажется, любая могла бы понять... Может, я готовлюсь к родам, может, пью какие-то гормональные средства, в связи с чем действительно могу немного поправиться. Но нельзя задавать такие вопросы человеку напрямую, не зная сути проблемы. Поэтому я с юмором и ответила: «Надеюсь вас не стошнило», — делилась Марина.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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