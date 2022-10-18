. Microsoft массово сократила сотрудников, в том числе в команде Xbox

Вадим Карасев





Компания Microsoft провела массовое сокращение сотрудников, о чем сообщает портал BUSINESS INSIDER, ссылаясь, в том числе, на людей, которые были уволены. Согласно информации издания, увольнение затронуло примерно 1000 человек.

Сокращения в Microsoft коснулись практически всех секций бизнеса компании: от игрового подразделения Xbox до одного из основных бизнес-подразделений Microsoft Strategic Missions and Technology. При этом, уволили не только сотрудников низкого звена. Например, Кей Си Лемсон, которая давно работала в Microsoft и занимала должность менеджера по продуктам технического директора Microsoft, в понедельник сообщила через Twitter об увольнении. Объявил о том, что был уволен из Microsoft и Грэг Чапман, который отвечал за облако Azure в сотрудничестве с игровым направлением. Эти сотрудники трудились в команде Microsoft более 12 лет. Увольнению подверглись и некоторые новички, есть информация о сотрудниках, которые были приняты на работу всего месяц назад, но их уже уволили.

Какое количество сотрудников было уволено именно из подразделения Microsoft Gaming — неизвестно.