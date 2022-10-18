. Модный продукт. Как ягода асаи родом из бразильских джунглей стала главным суперфудом десятилетия

Вадим Карасев

Про полезные свойства ягоды асаи ученые узнали лишь в 2004 году, во время экспедиции в тропические леса Амазонки. До этого асаи употребляли в пищу только коренные жители бразильских джунглей, которые называли ее деревом жизни. Сейчас это любимое лакомство Гвинет Пэлтроу, Меган Маркл и Ким Кардашьян. Бьюти-редактор Spletnik Елизавета Константинова выяснила, за какие такие заслуги этим темно-фиолетовым плодам дали звание главного суперфуда десятилетия.

Ягоды асаи растут гроздьями на 25-метровых пальмах с тонкими стволами. Плоды маленькие и круглые, чем-то похожи на мелкий виноград с одной косточкой. Цвет у них темно-пурпурный, полностью созревшие ягоды почти черные (у красной разновидности пальмы) или темно-зеленые (у белой разновидности пальмы). По вкусу асаи напоминает смесь малины и ежевики с ореховыми оттенками.

Ягоду в основном собирают в районе дельты реки Амазонки. Недаром бразильцы называют асаи "молоком Амазонки". Мир узнал о пользе этих ягод в 2004 году, когда вышла книга врача-диетолога Мичиганского университета Николса Периконе — "Обещание Периконе", в которой он назвал ягоды асаи суперфудом № 1. С тех пор их популярность продолжает расти. Так, мировой рынок ягод асаи в 2017 году оценивался в 712 млн долларов; по прогнозам экспертов, к 2025 году он вырастет на 12,71%.









Чем полезна ягода

По своим антиоксидантным свойствам асаи на сегодняшний день занимает первое место. Чтобы измерить этот показатель, ученые из Национального института старения в 1992 году разработали систему измерения ORAC — это способность антиоксидантов поглощать свободные радикалы.

Ягода богата не только антиоксидантами, но полезными жирными кислотами (омега-3, 6 и 9), витаминами (С, В1 и Е), железом, клетчаткой, фитонутриентами и аминокислотами. Асаи содержит в 30 раз больше антиоксидантов и в 10—20 раз больше антоцианов, чем красное вино. Ягоды асаи насыщены антоцианами, которые способствуют нормальной работе сердца. Антоцианы содержатся в красном вине, цветах и фруктах и окрашены в красный, голубой или фиолетовый цвета.





Ягода считается высококалорийной (в 100 граммах — 182 ккал), при этом в ней такое же количество белков, как и в коровьем молоке. Она отличается низким уровнем содержания холестерина, укрепляет иммунную систему, способствует регенерации мышц и повышению выносливости организма (что особенно важно для спортсменов), оказывает общее тонизирующее действие и рекомендуется больным анемией.

Во время научных исследований в амазонских тропических лесах ученые обратили внимание, что местные жители, проводящие большое количество времени под палящим солнцем, не болеют раком кожи и выглядят невероятно молодо. Проанализировав рацион питания аборигенов, эксперты решили, что все дело в полезных свойствах ягод асаи.

Химический состав

Содержит стеролы, из которых до 78% — бета-ситостеролы. Жирнокислотный состав в процентах: пальмитиновая — 22%, стеариновая — 2%, арахиновая — 2,5%, пальмитолеиновая — 2%, олеиновая — 60% и линолевая — 12%.

В 100 граммах асаи содержатся витамины: А — 1000 IU (IU в фармакологии — единица измерения дозы вещества, основанная на его биологической активности), В1 — 360 мг, В2 — 10 мг, В3 (ниацин) — 0,4 мг, Е — 45 мг (одна порция ягод асаи содержит 20% дневной нормы витамина Е).

Как применять

Плоды едят свежими, также делают из них смузи, вина, ликеры, коктейли, мороженое, различные десерты, добавляют в боулы. В России в основном можно найти сушеные ягоды асаи или биодобавки в виде порошка.

Асаи добавляют не только в рацион, но и в косметические средства. Было доказано, что ягоды помогают уменьшить воспаления на коже, а благодаря ценным полифенолам, фитостеролам и жирным кислотам они работают как сильные антиоксиданты. В экстракте плодов асаи содержатся катехин, галловая, протокатеховая и эллаговая кислоты, а также антоцианины и флавоноиды, которые тормозят появление признаков старения и улучшают эластичность кожи.

Звездные поклонники

Голливудские звезды — большие поклонники асаи-боулов. Камила Мендес из популярного телесериала "Ривердейл" совместно Women's Health записала видео, на котором дегустирует асаи-боулы. Любимым блюдом с этими ягодами делились и Меган Маркл, и Ким Кардашьян.





Своим рецептом как-то делилась в соцсети Гвинет Пэлтроу, создательница бренда Goop.

Для одной порции понадобится

Для смеси поджаренных семян:

1 столовая ложка тыквенных семечек;1 столовая ложка гречневой крупы;1 столовая ложка семян льна;1 чайная ложка семян конопли;½ чайной ложки кокосового масла;щепотка соли;½ чайной ложки меда.

Для самого боула:

1 упаковка замороженных ягод асаи;1 банан, разрезать пополам;2 столовые ложки кокосовой воды;1 столовая ложка кокосового молока (по желанию);1 столовая ложка кокосовой стружки;2 столовые ложки черники;1 столовая ложка пчелиной пыльцы;мед манука (по желанию).

1. Чтобы приготовить смесь из поджаренных семян, нагрейте небольшую сковороду на среднем огне. Добавьте все ингредиенты, кроме меда, и готовьте, периодически помешивая, в течение двух минут, пока они хорошо не поджарятся. Добавьте мед, выключите огонь и перемешайте. Переложите смесь на тарелку, чтобы она остыла и стала хрустящей. Когда остынет, разломайте ее пальцами на маленькие кусочки.

2. В блендере смешайте ягоды асаи с половиной банана, кокосовой водой и кокосовым молоком (если используете его). Делайте это на высокой скорости в течение двух минут до получения однородной массы.

3. Тонко нарежьте вторую половину банана. Переложите смесь асаи в миску и сверху положите нарезанный банан, две столовые ложки смеси поджаренных семян, кокосовую стружку, чернику и пчелиную пыльцу; добавьте немного меда, и блюдо готово.





Елизавета Константинова