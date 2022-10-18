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Могила Игоря Игошина

Могила Игоря Игошина

Группа «Ласковый май», основанная в 1986 году Сергеем Кузнецовым, была очень популярна в начале 90-х годов. За несколько лет существования в ней поменялось много участников. В число первых музыкантов входил барабанщик Игорь Игошин. Он гастролировал с группой в течение 2 лет, и дальше бы выступал, но его жизнь прервалась из-за трагических обстоятельств. Смерть Игошина стала началом других страшных смертей музыкантов «Ласкового мая».

Игорь родился в июне 1972 года и стал воспитанником Акбулакского детского дома. По счастливой случайности в январе 1989 года попал в состав неизвестной тогда группы «Ласковый май». На концертах выступал в качестве ритм-машиниста и клавишника, а позже перешел в группу «Мама», где стал барабанщиком.

О музыканте мало что известно, а его смерть и по сей день вызывает много вопросов. Официальная версия случившегося следующая: по трагической случайности молодой парень выпал из окна. Если бы не одно «но».


До несчастного случая Игорь находился на свадьбе бывшей девушки, где поссорился с другими гостями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Молодого человека сильно избили, а после его отвезли домой. А спустя некоторое время Игошин выпал из окна четвертого этажа, мол, хотел спуститься по водосточной трубе и сорвался. Врачи скорой, экстренно приехавшие на место происшествия, доставили парня в больницу, но он скончался в отделении реанимации.


По версии друзей Игоря, его попросту вытолкнули из окна. Но официально, это был несчастный случай, и данное происшествие никто расследовать не стал.


Игоря Игошина похоронили 7 марта 1992 года на Хованском кладбище. Сейчас его могила находится в крайне плачевном состоянии, и видно, что за ней никто не ухаживает. На месте захоронения музыканта – разруха и запустение. Оградка не крашенная, а надгробная плита вообще давно упала и раскололась на 2 части. Вокруг – высокая трава. Зрелище очень печальное.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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