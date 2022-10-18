. На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об издевательствах над ребенком
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На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об издевательствах над ребенком

На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об издевательствах над ребенком

43 года назад из жизни трагически ушел дядя ныне покойного принца Филиппа — лорд Луис Маунтбеттен. При жизни госдеятель был замешан в грязных делах, подробности которых всплывают только сейчас.


Некий Артур Смит утверждает, что в 1977 году он, будучи 11-летним воспитанником детского дома в Северной Ирландии, дважды подвергся насилию со стороны лорда Маунтбеттена.

«Теперь высший суд в Белфасте должен рассмотреть обвинения в том, что госдеятель жестоко обращался с мальчиком в детском доме. Пять лет назад общественное расследование показало, что по меньшей мере 39 мальчиков подверглись жестокому обращению. Расследование подвергло критике власти за бездействие, а омбудсмен полиции Северной Ирландии в прошлом году раскритиковал королевскую полицию Ольстера за то, что она плохо реагировала на жалобы», — поделился источник.

Смит не побоялся рассказывать о пережитом лишь ради того, чтобы добиться справедливости. Он надеется, что закон встанет на его сторону. «Мне было стыдно за то, что произошло, но теперь я хочу мира», — сообщил британец.

В королевской семье отказались комментировать скандал, зато по этому поводу высказался адвокат пострадавшего.

«Это решение не было принято легко. Мистер Смит слишком хорошо понимает, что это будет крайне непопулярное дело среди многих людей, поскольку оно произошло в течение нескольких недель после кончины королевы. Однако судебный процесс, связанный с психическим, физическим и сексуальным насилием, не проводится с целью намеренно оскорбить чувства», — подчеркнул правозащитник.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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