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"Начал набирать вес, как и Жанна Фриске": внешний вид больного раком Юдашкина расстроил фанатов

"Начал набирать вес, как и Жанна Фриске": внешний вид больного раком Юдашкина расстроил фанатов

59-летний Валентин Юдашкин не скрывает, что на протяжении нескольких лет борется с раком. Модельер из-за этого гораздо реже стал появляться на публике. Однако на днях папарацци засняли знаменитость в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Валентин Юдашкин посетил премьеру спектакля "Каренина. Процесс". Компанию мэтру составила его супруга Марина.


В Сети появились снимки, сделанные журналистами на мероприятии. На них модельер выглядит одутловатым и опухшим.

Онкобольной Валентин Юдашкин явно прибавил в весе, встревожив преданных поклонников, которые выказали свою обеспокоенность в соцсетях. Некоторые сравнили модельера с Жанной Фриске, ставшей неузнаваемой из-за рака мозга.

"Больно смотреть на измученного раком Валентина Юдашкина. Сейчас кутюрье, как и Жанна Фриске, начал набирать вес. Был период, когда от него остались кожа да кости", - цитирует фанатов издание "7 Дней".

Стоит отметить, на премьере вышеупомянутого спектакля также можно было увидеть Константина Эрнста, поскольку в постановке играла главную роль его супруга Софья.[b][/b]


Больной раком Юдашкин рассказал, как проводит время

Год назад в интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи" Валерий Юдашкин, которому диагностировали рак почки, откровенно рассказал о своей будничной жизни.

Я просыпаюсь, чтобы выпить таблеточку в положенное время, как бы смешно это ни звучало. А потом, конечно же, я сажусь за письменный стол. Мне нужно разобрать кучи набросков, которые скопились за годы полетов. Я летал по 64 часа в месяц. Много эскизов, нарисованных в дорожных блокнотах. Это тонны идей, которые нужно просто сесть и разобрать, что-то выбросить, а что-то реализовать в жизнь.

Стоит отметить, на вышеупомянутом интервью модельер как раз выглядел болезненно худым.

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По материалам: uposters.ru

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