"Начал набирать вес, как и Жанна Фриске": внешний вид больного раком Юдашкина расстроил фанатов
59-летний Валентин Юдашкин не скрывает, что на протяжении нескольких лет борется с раком. Модельер из-за этого гораздо реже стал появляться на публике. Однако на днях папарацци засняли знаменитость в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Валентин Юдашкин посетил премьеру спектакля "Каренина. Процесс". Компанию мэтру составила его супруга Марина.
В Сети появились снимки, сделанные журналистами на мероприятии. На них модельер выглядит одутловатым и опухшим.
Онкобольной Валентин Юдашкин явно прибавил в весе, встревожив преданных поклонников, которые выказали свою обеспокоенность в соцсетях. Некоторые сравнили модельера с Жанной Фриске, ставшей неузнаваемой из-за рака мозга.
"Больно смотреть на измученного раком Валентина Юдашкина. Сейчас кутюрье, как и Жанна Фриске, начал набирать вес. Был период, когда от него остались кожа да кости", - цитирует фанатов издание "7 Дней".
Стоит отметить, на премьере вышеупомянутого спектакля также можно было увидеть Константина Эрнста, поскольку в постановке играла главную роль его супруга Софья.[b][/b]
Больной раком Юдашкин рассказал, как проводит время
Год назад в интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи" Валерий Юдашкин, которому диагностировали рак почки, откровенно рассказал о своей будничной жизни.
Стоит отметить, на вышеупомянутом интервью модельер как раз выглядел болезненно худым.