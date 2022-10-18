. Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой

35-летняя актриса Настасья Самбурская отдыхает в Анталье, откуда делится пляжными кадрами в мини-бикини. Настасья Самбурская уже давно стала популярной актрисой. Она многим зрителям знакома по сериалу «Универ». Также ей удалось стать певицей. Однако артистка сетует, что не встретила достойного мужчину. При этом она в 35 лет активно занимается спортом и любит облачаться в женственные наряды. А недавно звезда даже экспериментировала с имиджем. В последнее время Самбурская часто хвасталась яркими образами. Она без стеснения позировала без белья и красовалась в бикини. Актриса признается, что ей хочется видеть рядом с собой не менее эффектного мужчину. На этот раз Настасья устроила себе второй отпуск за осень. Она приехала в Турцию, где остановилась в отеле в провинции Антальи. Актриса первый день провела у бассейна. Она предпочла заснять, как натирает свои ноги и другие прелести скрабом. При этом Самбурская была в черном мини-бикини на тесемках.«Рост 178, вес 63, занимаюсь через день, ем как придется, просто умело владею техникой втягивания живота», — написала звезда. Поклонники были сражены фигурой актрисы. Многие признались, что о таком можно только мечтать. «Хорошая форма», «Ты и сейчас шикарная», «Это просто бомба», «Вы классная!», «Хорошо втянули! Главное, что все прокачано», «Ноги бесподобные», «Просто идеальные бедра», — прокомментировали пост подписчики.