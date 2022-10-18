. Настя Ивлеева: «Почему вы у меня спрашиваете, как простить измену, я же не Агата Муцениеце?!»

Развод Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным обсуждала, кажется, вся страна. Ходили слухи, что брак пары распался из-за измен и рукоприкладства со стороны звезды «Мажора». Если же бывшие супруги не высказываются о личном, то другие всячески их подкалывают.

У 31-летней Насти Ивлеевой спросили, как простить парню неверность и стоит ли вообще давать второй шанс. Сначала ведущая начала рассуждать, мол, никаких поблажек — изменил раз, изменит и еще. Затем блондинка подумала и задалась вопросом. «Почему вы у меня решили спросить об этом, я же не Агата Муцениеце?!» — воскликнула она в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Возможно, звезда Сети не хотела задеть актрису, но тем не менее уколола. Не секрет, что Агата тяжело пережила разрыв с мужем и подобные выпады для нее неприемлемы.

«Человек с раненой душой вызывает интерес у зрителя. Все наблюдали, как я справлялась с разводом, перебарывала себя. Я прожила с человеком восемь лет, родила ему двоих новых людей, а он так подло со мной поступил...» — как-то откровенничала Муцениеце.

Ивлеева и сама недавно разорвала отношения с Элджеем, с которым прожила два года. Если же Муцениеце и Прилучный поддерживают общение ради детей, то ведущая и певец ходят на тусовки, веселятся... даже целуются, правда, как друзья.

«Приходишь на концерт, там бывший, вы в нормальных отношениях. Ты нажираешься, еще и бухая — пососешься с ним? Нет других вариантов! Но это был от души товарищеский поцелуй», — объяснила Настя флирт с экс-супругом.