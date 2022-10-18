. Наталья Подольская разбила лицо об лед

40-летняя певица Наталья Подольская получила серьезную травму на тренировке. Жена Владимира Преснякова принимает участие в девятом сезоне проекта «Ледниковый период». Поп-звезда выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Исполнительница хита «Кислород» проводит на льду по несколько часов в день. Наталья призналась, что получила серьезную травму на одной из первых репетиций. По словам артистки, произошло неудачное падение, в результате которого ей пришлось накладывать швы на лицо.«Не без травм. Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта. 10 дней проходила с пластырем и швами. Очень благодарна своей семье за то, что не отговаривала меня оставить передачу», — рассказала Подольская. Съемки третьего выпуска передачи состоялись накануне. Участница конкурса «Евровидение-2005» вновь оказалась в опасной ситуации. Артистку столкнула с ног пара Евгении Медведевой и Дани Милохина. Но в этот раз обошлось без повреждений, сообщает «СтарХит».