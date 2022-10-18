. Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине

Хит «Твои глаза» буквально перевернул жизнь вокалистки, ведь в 2017-м стал самой прослушиваемой песней в российском сегменте. Светлану Лободу начали приглашать в РФ на различные шоу и концерты, и она достигла новых карьерных высот. Все это рухнуло 24 февраля.

*Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

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18 октября 1982-го в Ирпене родилась Светлана Лобода. Здесь она училась в музыкальной школе, ну а в Киеве — в вузе на отделении эстрадного вокала. На Украине артистка стала петь в группах «Капучино» и «Кетч», а затем прошла кастинг в «ВИА Гру». В коллективе звезда продержалась недолго, решив начать сольную карьеру.

Первые клипы и хиты были тепло приняты украинской публикой, и в 2009-м Светлана получила возможность представить государство на «Евровидении», заняв на конкурсе 12 место. Невысокий результат не помешал певице организовать масштабные гастроли, победить в ряде категорий фестиваля YUNA и записать дуэты с успешными коллегами. Сингл «40 градусов» уже слушали в странах СНГ, ну а шлягер «Пора домой» постоянно звучал на «Русском радио».

По данным «Яндекса», в 2015-м Лобода стала самой популярной женщиной на Украине. Почему же всего через два года вокалистка прекратила давать сольные концерты на Родине, переключившись на туры по России, и как ее репутация пострадала после высказываний о событиях 24 февраля? В 40-й день рождения Светланы Лободы попытаемся ответить на все эти вопросы.

«Заказ» на Украине

Нам понятен успех хита «Твои глаза», открывшего Светлане дорогу к новым горизонтам, в частности, в российском шоу-бизнесе. Но почему же певица резко перестала делать «сольники» на своей Родине? Дело в том, что в 2017-м выступления звезды на Западной Украине начали срывать отдельные люди, приходившие на концерты с дымовыми шашками и дубинками, тем самым угрожавшие безопасности зрителей.

Апогеем стало мероприятие в Одессе, которое пришлось отменить в экстренном порядке в мае 2017-го из-за действий недоброжелателей. Светлана утверждала, что ряд сорванных концертов был «заказом» сверху, однако не называла имени человека, стоявшего за этим. По слухам, организовать такую травлю артистки могли представители ее конкурентки Тины Кароль, но информацию Лобода не подтвердила, отметив, что документальных доказательств у нее все равно нет.

«Там было две команды: одна, связанная с телевидением, которая регулярно в течение полугода меня публично уничтожала, устраивая целые сериалы, а вторая — это другие ребята, которым кое-что не понравилось. Был конфликт, видимо, денежный, связанный с концертом. Люди имели полномочия и средства и решили, что в данной ситуации было бы удобно наказать артиста», — поясняла звезда в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Еще до истории в Одессе исполнительницу позвали на «Пусть говорят»: в выпуске обсуждалась фигура украинской певицы, которая добилась внимания поклонников и в России. Программа вызвала сумасшедший резонанс на Родине звезды, ведь там Света и ее продюсер Нателла Крапивина упомянули о конфликте с телеканалом, снявшим сюжет о нападении охранника вокалистки на журналистов. Случившееся Крапивина назвала провокацией, ведь мужчина забрал у репортеров, которые незаконным образом пытались проникнуть на территорию дома Лободы, камеру, удалил с них материалы и сразу вернул. Обмолвилась Нателла и о проблеме с выступлениями, срываемыми местными радикалами.

Так как срывы концертов больно били по моральному состоянию артистки, она ощущала необходимость куда-то уехать, чтобы успокоиться и прийти в себя. Идеальным вариантом было сосредоточить деятельность на России, которая уже раскрыла звезде объятья. При этом Светлана утверждала, что продолжала выступать на Украине, правда, в сборных мероприятиях, без «сольников».

Громкие успехи в России

Все в том же мае 2017-го состоялась премия RU.TV, где победителем в номинации «Лучшая исполнительница» и «Лучший креатив» стала Светлана Лобода. Через месяц артистка взяла и приз премии «Муз-ТВ» как лучшая певица. В 2018-м вокалистка проявила себя еще и как грамотный саунд-продюсер, когда помогла Филиппу Киркорову с синглом «Цвет настроения синий». Тогда же Света покорила фестиваль «ЖАРА Music Awards» треком «Случайная».

Композиция SuperSTAR превратилась в танцевальный хит года, в 2019-м альбом Sold Out стал трижды платиновым. Провокационный клип Boom Boom вызвал возмущение у консервативной публики, однако это не помешало ему оказаться одним из самых просматриваемых.

Немаловажно, что в 2020-м Светлана записала трек Indie Rock (Vogue) и на русском, и на украинском языках, после чего впервые за несколько лет дала сольный концерт в Одессе. Однако в основном певица продолжала зарабатывать на жизнь в РФ, и, по информации СМИ, корпоратив с ее участием стоил 90 тысяч евро.

В последние годы многие воспринимали вокалистку как отечественную звезду. Об ориентированности певицы на рынок РФ свидетельствовало даже то, что наставником в украинской версии проекта «Голос. Дети» она являлась в 2012-м, ну а в российской сидела в жюри и в 2019-м, и в 2021-м.

«Я строила свою детскую мечту, я очень хотела быть артистом, большую аудиторию, двигаться вперед. Мне хотелось завоевывать мир, потому что мои амбиции очень велики, я трудоспособна, умею набрать хорошую команду и внедрить людям в головы, что наша мечта воплощаема», — поясняла звезда, почему не ограничилась работой на Украине.

Первая реакция

До 2022-го последние три года Светлана жила между тремя странами: в Москве находились ее дети, так как старшая дочка Ева посещала местную школу, в Киеве проходили репетиции, ну а в некоем европейском городе у артистки имелся дом. «В связи с моей личной жизнью я все время была либо на гастролях, либо за границей. Мама следила за детьми — в общем, такой немного бардак», — поясняла звезда.

В начале этого года Светлана ездила в Киев, чтобы «почистить» программу, которую готовила несколько месяцев. 10 дней блондинка репетировала, а на 11-й заболела COVIDом. Вирус сказался на нервной системе: певица страдала бессонницей и паническими атаками. Большой концерт отменился, однако к 19 февраля вокалистка выздоровела и решила снова лететь на Украину прорабатывать шоу.

В этот момент возлюбленный Лободы, имени которого она не называет принципиально, уговорил блондинку остаться пока в Москве. Здесь 24 февраля ее и застали политические новости. Вскоре артистка увезла дочек из России.

Разумеется, как от публичного человека, от Светланы ждали реакции и четкого выражения гражданской позиции. Однако с конкретикой блондинка не спешила: 1 марта она опубликовала в микроблоге видео, где рыдает на камеру и просто просит остановить происходящий ужас. Представители СМИ тут же припомнили, как за восемь лет до этого Лобода говорила, что политика артистов вообще не касается.

Затем выяснилось, что Светлана активно занимается благотворительностью и помогает беженцам, хотя старается и не афишировать добрых дел. Кроме того, вокалистка дала понять, что будет поддерживать в конфликте страну, где родилась. Ни этот факт, ни «слезное» видео соотечественники Лободы не оценили: к примеру, Андрей Данилко не поверил искренности коллеги, ощущая, что она словно пыталась снять лучший дубль. Также певица попала в «черный список» Украины, из которого, правда, ее вскоре вычеркнули.

«В ночь с 21 на 22 марта аккаунт Лободы был заблокирован. Примечательно — это коснулось только Украины. Случилось это сразу после активного освещения позиции и гуманитарной деятельности певицы. Она жестко отреагировала на тот факт, что ее имя попало в запрещенные списки, а также призывы забрать у нее звание «Заслуженной артистки Украины», — негодовали представители исполнительницы.

Двусторонняя травля

Продюсер Кирилл Чибисов назвал Лободу гражданкой Мальты, что певица опровергла. Анастасия Приходько заявила, что Светлана и Ани Лорак недостаточно активны в отстаивании позиций Родины, и предложила лишить их гражданства. Примерно так же думала и Тина Кароль, которую считают давней соперницей экс-солистки «ВИА Гры». В апреле появилась информация, что Свету внесли в список звезд, которые не смогут въехать в Россию в ближайшие 50 лет, то есть ополчились на артистку с обеих сторон.

Колкостей в ее адрес становилось все больше: Леонид Дзюник говорил, что Светлане придется на коленях вымаливать прощение за оскорбление России, Мария Шукшина назвала поклонников звезды фанатами «безобразного ботокса и силикона». Усугубляли положение слухи о том, что певица все же готова выступать на корпоративах для россиян, правда, если проходить они будут на нейтральной территории, например, в Дубае.

В начале сентября звезда попыталась оправдаться за все, в первую очередь, пояснив, что отменила все концерты в России и выступать на частных вечеринках тоже не планирует. «Поклонники из России пишут: «Почему вы нас бросили, оставили?» А для меня семья самое главное! Я жертвую карьерой — ну не могла выходить на сцену и улыбаться. Как можно быть страусом, прятать голову в песок? Да, потеряла очень многое, ведь я была артисткой номер один в России», — заявила блондинка.

Нескромное высказывание вышло Светлане боком, ведь многие осудили ее за «самоприсвоение» титула лучшей в РФ. Так, Мария Погребняк напомнила певице о существовании таких звезд первого эшелона, как Филипп Киркоров и Дима Билан, ну а Иосиф Пригожин отметил, что у Светланы развилась мания величия.

Лобода тем временем уже твердо и четко озвучивала свое мнение о ситуации в мире и сетовала, что раньше была аполитичной. «Очень виновата, что раньше не интересовалась тем, что происходит. В 2014 году я занималась собой и своей детской мечтой. Мне казалось, что молодая девочка-блондинка не особо должна разбираться в политике. Непонятно, где я дальше буду жить, но пока в Юрмале. Мама, сестра постоянно в депрессии. Они говорят, что хочется домой — и их можно понять. Они рвутся на Украину, я их всеми силами сдерживаю», — говорила Светлана о своих переживаниях.

Затем прошел слух, что недовольны Лободой и в Латвии: мол, на нее совершено покушение. Это оказалось пустой сплетней, ведь вскоре сама певица пояснила, что просто уехала на концерт в Казахстан, поэтому и пропала из Юрмалы.

К слову, тур артистка анонсировала по городам Европы и Америки, а в связи с последними событиями включила в репертуар композиции на украинском языке. Вот только русские песни тоже не исчезли из программы, что стало очередным поводом для упреков со стороны соотечественников…

В рядах поклонников артистки по-прежнему царит раскол, хотя сейчас многие уже верят в искренность занимающейся волонтерством звезды. Когда прекратится двусторонняя травля, примут ли Лободу земляки, и заблистает ли она вновь на сцене Киева? Пока что будущее видится слишком туманным, чтобы делать прогнозы.