. Назван размер гонораров Земфиры за концерты в Европе
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Назван размер гонораров Земфиры за концерты в Европе

Назван размер гонораров Земфиры за концерты в ЕвропеЗемфира получит около 10 миллионов рублей за концерт в Нидерландах

Стали известны гонорары российской рок-певицы Земфиры за концерты в европейских городах. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на официальные афиши артистки.

Стоимость самых дешевых билетов на выступления исполнительницы в Европе варьируется от 69 до 79 евро (4-5 тысяч рублей). 1 декабря артистка выступит в нидерландском городе Гааге, где, по информации издания, получит около 170 тысяч евро (10 миллионов рублей). Количество мест на площадке — 1,1 тысячи.

При этом отмечается, что цена билетов на концерт Земфиры в Олимпийском в 2016 году была значительно выше: она начиналась от 2,5 тысячи и заканчивалась 25 тысячами рублей. Всего было продано 30 тысяч билетов. Сообщается, что тогда певица заработала сотни миллионов рублей.

Концертный тур исполнительницы стартовал 8 октября в Лимасоле. Ранее певица выпустила мини-альбом «Земфира от Луки», в который вошли четыре песни «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг».

Ранее стало известно, что уехавшие из России Пугачева и Земфира встретились в Израиле.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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Назван размер гонораров Земфиры за концерты в Европе

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