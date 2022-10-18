. Названа вакансия в регионах с зарплатой в 240 тысяч рублей
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Названа вакансия в регионах с зарплатой в 240 тысяч рублей

Названа вакансия в регионах с зарплатой в 240 тысяч рублейSuperJob: вакансия специалиста отдела проектирования ПО названа самой высокооплачиваемой

В октябре самой высокооплачиваемой вакансией оказалась должность главного специалиста отдела проектирования программного обеспечения с зарплатой в 240 тысяч рублей в Саратове, говорится в исследовании SuperJob.

На втором месте названа вакансия руководителя направления отдела продаж трубопроводной арматуры из Пензы, ему предлагают до 200 тысяч рублей. Главному специалисту по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений в Иркутске готовы платить до 171,9 тысячи рублей.

Директору филиала в Хабаровске предлагают от 150 тысяч рублей. В некоторых регионах в топ самых высокооплачиваемых вакансий попали предложения в сфере управления финансами. Так, в Тюмени главному бухгалтеру готовы платить до 100 тысяч рублей.

После объявления частичной мобилизации российские работодатели начали активно искать персонал мужского пола. С 21 сентября по 11 октября число вакансий в девяти профессиональных областях, в которых в основном задействованы мужчины, в среднем выросло на 74 процента в месячном выражении.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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