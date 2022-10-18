. Нейросеть показала, как бы выглядели 13 персонажей из фильмов о Гарри Поттере во время зомби-апокалипсиса

Нейросеть Midjourney сегодня является одной из самых популярных. Блогеры, художники и просто любопытные люди пытаются создать с её помощью новые необычные штуки или нечто приближенное к произведениям искусства. Она позволяет за считанные секунды генерировать яркие и интересные изображения, в которых полно любопытных деталей.

Автор с никнеймом Коэн решил поэкспериментировать с платной версией программы и её расширенными настройками. В качестве подопытных он выбрал персонажей из «Гарри Поттера» и превратил их в жутких зомби, которым самое место в фильмах про апокалипсис. Результат получился страшно потрясающим. Предлагаем вам взглянуть на него.

Луна Лавгуд

Добби

Как признаётся автор, на создание целой коллекции у него ушло не больше часа. Он уверен, что если бы делал подобные изображения в фотошопе, то на одну работу пришлось бы потратить не менее 20-40 минут.

Гарри Поттер

Рон Уизли

Гермиона Грейнджер

Драко Малфой

Изображения, созданные Midjourney, совсем не годятся в качестве самостоятельных и полноценных работ. Однако, если их дорисовать и доработать, то за несколько часов можно получить отличный результат, на который ранее пришлось бы потратить целый день упорного труда.

Флёр Делакур

Нимфадора Тонкс

Альбус Дамблдор

Северус Снейп

Хагрид

Минерва МакГонагалл

Любопытно, но женских персонажей нейросеть Midjourney создаёт с большим трудом, нежели мужских. Ей требуется ряд дополнительных уточнений, чтобы создать более узнаваемый образ.

А так выглядит Хогвартс, захваченный зомби. Согласитесь, немного тревожное зрелище?

Здесь вы можете посмотреть, как нейросеть Midjourney смогла создать персонажей из «Властелина Колец», согласно их оригинальному описанию.