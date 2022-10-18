. Нейросеть показала, как бы выглядели 13 персонажей из фильмов о Гарри Поттере во время зомби-апокалипсиса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Нейросеть показала, как бы выглядели 13 персонажей из фильмов о Гарри Поттере во время зомби-апокалипсиса

Нейросеть показала, как бы выглядели 13 персонажей из фильмов о Гарри Поттере во время зомби-апокалипсиса

Нейросеть показала, как бы выглядели 13 персонажей из фильмов о Гарри Поттере во время зомби-апокалипсиса

Нейросеть Midjourney сегодня является одной из самых популярных. Блогеры, художники и просто любопытные люди пытаются создать с её помощью новые необычные штуки или нечто приближенное к произведениям искусства. Она позволяет за считанные секунды генерировать яркие и интересные изображения, в которых полно любопытных деталей.

Автор с никнеймом Коэн решил поэкспериментировать с платной версией программы и её расширенными настройками. В качестве подопытных он выбрал персонажей из «Гарри Поттера» и превратил их в жутких зомби, которым самое место в фильмах про апокалипсис. Результат получился страшно потрясающим. Предлагаем вам взглянуть на него.

Луна Лавгуд

Добби

Как признаётся автор, на создание целой коллекции у него ушло не больше часа. Он уверен, что если бы делал подобные изображения в фотошопе, то на одну работу пришлось бы потратить не менее 20-40 минут.

Гарри Поттер

Рон Уизли

Гермиона Грейнджер

Драко Малфой

Изображения, созданные Midjourney, совсем не годятся в качестве самостоятельных и полноценных работ. Однако, если их дорисовать и доработать, то за несколько часов можно получить отличный результат, на который ранее пришлось бы потратить целый день упорного труда.

Флёр Делакур

Нимфадора Тонкс

Альбус Дамблдор

Северус Снейп

Хагрид

Минерва МакГонагалл

Любопытно, но женских персонажей нейросеть Midjourney создаёт с большим трудом, нежели мужских. Ей требуется ряд дополнительных уточнений, чтобы создать более узнаваемый образ.

А так выглядит Хогвартс, захваченный зомби. Согласитесь, немного тревожное зрелище?

Здесь вы можете посмотреть, как нейросеть Midjourney смогла создать персонажей из «Властелина Колец», согласно их оригинальному описанию.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Упал нож или остановились часы: какие приметы предупреждают об опасности и предвещают что-то плохое
Упал нож или остановились часы: какие приметы предупреждают об
Подборка любопытных фактов о времени (12 фото)
Подборка любопытных фактов о времени (12 фото)
Молдавия начала ежедневно закупать небольшие партии газа
Молдавия начала ежедневно закупать небольшие партии газа
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании с блогершами, любящими оголяться
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации армии
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации армии
В США призвали Киев перестать выдвигать требования по поставкам оружия
В США призвали Киев перестать выдвигать требования по поставкам оружия
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Гольфистка Пейдж Спиранак попала в самое сердце
Гольфистка Пейдж Спиранак попала в самое сердце
Глава СПЧ назвал Москву образцом в части проведения частичной мобилизации
Глава СПЧ назвал Москву образцом в части проведения частичной
В A Plague Tale: Requiem на Xbox Series X | S и Playstation 5 только 30-40 FPS — первое сравнение
В A Plague Tale: Requiem на Xbox Series X | S и Playstation 5 только
Приметы и поверья на 18 октября 2022 года, в день Харитины-ткачихи
Приметы и поверья на 18 октября 2022 года, в день Харитины-ткачихи

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на
Россияне назвали желаемые предметы в школе
Россияне назвали желаемые предметы в школе
Депутаты Кастюкевич и Гимбатов проводили семьи, выехавшие на отдых в другие регионы РФ
Депутаты Кастюкевич и Гимбатов проводили семьи, выехавшие на отдых в

Еще по теме

О мире Гарри Поттера снимут пять новых фильмов
20 иллюстраций, которые показывают, какими были бы герои «Гарри Поттера», окажись они в мире киберпанка
Как сейчас выглядит Эванна Линч, сыгравшая роль Полумны Лавгуд в фильмах о Гарри Поттере (14 фото)
Новая книга о Гарри Поттере появилась в продаже на русском языке