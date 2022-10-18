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Нейросеть показала, как выглядело бы семейство Кардашьян без пластических операций (5 фото)

Искусственный интеллект спрогнозировал, как выглядела бы Ким Кардашьян без пластических операцийПожалуй, ни для кого не секрет, что все женщины из семейства Кардашьян - это один большой проект пластических хирургов. И стоит признать, что врачи проделали гениальную работу на высшем уровне мастерства, если учитывать то, как они выглядели раньше. В принципе, хирурги просто пересобрали их заново. А теперь представьте, что семейство Кардашьян достигло бы всего этого успеха и славы, без услуг индустрии красоты. Сложно такое представить, но для нейросети нет ничего невозможно.

Искусственный интеллект спрогнозировал, как выглядела бы Ким Кардашьян без пластических операций. Сверху вы можете увидеть прогноз программы, а снизу кадры из реальной передачи.


Крис Дженнер

Крис Дженнер
Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян
Хлоя Кардашьян

Хлоя Кардашьян
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер
# Главные новости
По материалам: триникси

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