. Нейросеть показала, как выглядело бы семейство Кардашьян без пластических операций (5 фото)

Вадим Карасев

Пожалуй, ни для кого не секрет, что все женщины из семейства Кардашьян - это один большой проект пластических хирургов. И стоит признать, что врачи проделали гениальную работу на высшем уровне мастерства, если учитывать то, как они выглядели раньше. В принципе, хирурги просто пересобрали их заново. А теперь представьте, что семейство Кардашьян достигло бы всего этого успеха и славы, без услуг индустрии красоты. Сложно такое представить, но для нейросети нет ничего невозможно.Искусственный интеллект спрогнозировал, как выглядела бы Ким Кардашьян без пластических операций. Сверху вы можете увидеть прогноз программы, а снизу кадры из реальной передачи.Крис ДженнерКортни КардашьянХлоя КардашьянКайли Дженнер